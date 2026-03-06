聽新聞
退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
明年起公立學校教職員退休指標數及退休年齡調整，今年達退休指標教師，恐被迫延至一一八年才能退休，全教產呼籲增訂救濟條款。記者曾原信／攝影
明年起公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，且從原本的五十歲調整為需年滿五十五才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至一一八年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

全教產理事長林蕙蓉表示，依規定，自願退休人員年資加年齡設有一指標數，今年為八十四，明年將調整為八十五，有教師為六十二年十二月十一日出生，於八十四年八月一日時開始任職，今年可達到「年資卅一加年齡五十三」的八十四退休指標，但卻要因為退休生效日在明年二月一日，無法在今年生日達標就退休。

明年退休指標數又將調升至八十五，且退休者須年滿五十五歲，代表該名教師明年八月一日年資滿卅二、可追上退休指標，但也會因為年齡沒達標，無法於八月一日退休。之後將隨退休指標逐年調升、年齡以及退休基準日限制，導致該師實際退休日必須一路延後至一一八年二月。

教團：此非個案、籲放寬

林蕙蓉說明，此非個案，而是制度設計與轉換期交錯造成的不公平，導致身分達標想退休，卻仍然要被迫延後二年。而被迫延後退休，不僅影響教師家庭照顧安排，也影響學校人力新陳代謝，「老的退不了，新的進不來。」不利於教學現場。

全教產副理事長林碩杰則表示，呼籲主管機關應放寬特殊原因認定，納入轉換期卻遭生效日卡關者；也盼啟動修法增訂救濟條款，讓舊制過渡期內達成退休指標者，即使因學期安排導致生效日落在一一六年，也不會因此被迫適用更嚴格的門檻。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉指出，教師要求的並非特權，而是公平信賴原則。

教育部：想退休還是能退

教育部表示，教師自願退休生效日，以二月一日或八月一日為準；此立法目的也是為維護學生受教權，再者，放寬教師不受退休生效日限制，經評估對學生受教權、學校課務安排、教師招聘等教學現場影響甚鉅。另外，符合退休條件教師如未符合支領全額月退休金法定要件，仍可申請退休，並可依個人意願選擇展期或減額月退休金。

教助員直白說 重點在「不須面對家長」

隨著特教助理員待遇逐步改善，幼教現場出現老師轉任助理員的現象。兩名受訪老師表示，相較於教保員需要承擔帶班壓力與親師溝通，教助員工作時間固定、情緒負擔較低，是吸引她們轉職的重要原因。

工時彈性 教保員紛紛轉任教助員

代理教師「年資敘薪」制度去年八月上路，公立幼兒園已出現不少教保員離職轉往代理教師。幼教界再觀察到，開始有不少教保員轉任特教助理員的趨勢，現場師資穩定出現隱憂。

觀察站／應對少師化 政府總搔不到癢處

台灣人口出生率節節下降，中小學多面臨減班，然而近年不只少子化，教育現場更遭遇少師化風暴。少子化與少師化多少互為表裡，少子化導致班級縮編、正式教師開缺不易，另一方面卻又是制度缺漏使然，如年金改革、不盡完備的校事會議制度，都將年輕人力推離教學現場，願執教鞭者愈來愈少，教學現場正遭逢「雙少」困境。

退休新制有盲區！今年退休達標教師 被迫「再當2年」

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

