教團指退休日配合學期不合理 教育部：維護學生受教權

116年起，公立學校教職員退休指標將調升至85，多個
團體今天表示，退休生效日須配合學期，導致部分教師被迫退休延後1至2年。 教師 解釋，學期制是為維護學生 教育部 。 受教權
立法院在民國106年6月三讀通過公立學校教職員退休資遣撫卹條例，自116年起，公立學校教職員退休指標將調升至85（任職年資與年齡合計須滿85），且從須年滿50歲退休，調整為年滿55歲才能退休。
全國教育產業總工會（全教產）今天召開記者會指出，教師退休生效日以2月1日或8月1日為準，部分教師出現「制度性卡關」，明明已在舊制過渡期達成退休指標，卻因「生效日」限制，被迫跨入較嚴格的新制門檻，有人因此被迫退休延後1到2年。
全國教師工會總聯合會（全教總）也發布新聞稿，批評這項制度是對下半年出生（8月1日以後）教師的制度性歧視；建議開放「關鍵節點退休」，例如出生日期在下半年、且符合法定指標數，可申請於115年12月31日退休生效。
教育部回應指出，自願退休生效日配合學期制，以2月1日或8月1日為準，立法目的是為維護學生受教權。法規也有「特殊原因」配套，教師遇到家庭變故、重大疾病無法工作、學校相關組織或課程調整致無法授課等，就不受限制。
對於教團訴求將這次年改變革也列入「特殊原因」，放寬自願退休生效日。教育部評估，對學生受教權「影響甚鉅」，包括可能會導致師生關係在學期中突然中斷，學習評量連貫性受損，學習策略被迫調整等，另外也會影響代理代課教師招聘、學校行政等。
教育部表示，符合自願退休條件的教師，如果未符支領全額月退休金的法定要件，仍可申請退休，依個人意願選擇展期或減額月退休金。
