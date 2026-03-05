快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯（右）與兒子黃碩彥（左），獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。記者董俞佳／攝影
以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯（右）與兒子黃碩彥（左），獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。記者董俞佳／攝影

台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

頻道「水電爸爸」由總是身穿亮眼黃色工作服、語氣親切風趣的黃志堯先生與兒子「快轉」黃碩彥共同經營，父子倆以台語傳授水電實務知識，用本土語言為大家修補、疏通家裡大大小小的漏洞，吸引許多粉絲觀看，甚至受媒體、警察單位邀請，用台語宣導政令時事，讓更多慣用台語的長輩了解相關議題。

教育部今天舉辦本土語言獎頒獎典禮，水電爸爸黃志堯受訪時說，自己原本只是單純拍攝水電修繕影片，希望讓大家知道日常生活中遇到水電問題時，可以有一些基本的概念或簡單處理方式。沒想到影片發布後，收到大量留言回饋，許多觀眾表示，用台語講解反而更親切，也更容易理解。

水電爸爸頻道的誕生，對黃志堯而言是不容易的決定。水電技術的行業文化是「父傳子」，技藝往往被視為重要傳承，「真的要把做了一輩子的技術教給大家嗎？會不會影響到同業？」，兒子「快轉」黃碩彥的看法則不同，同樣具有多項水電證照的他，相信這一行的工作語言、文化與經驗值得被保存。

而真正讓黃志堯下定決心的契機，是在新冠疫情期間，師傅們不敢接案，遇到急需處理的狀況時，客人找不到師傅，只能手足無措、四處打電話求救。水電爸爸頻道希望透過影片紀錄，成為大家緊急時刻的「維修手冊」。系列影片相繼推出後，最意想不到的是來自同業的正面回饋。「有師傅跟業主解釋他要怎麼修的時候，就直接打開我們的影片，讓業主了解施工內容，進而更信任水電師傅。」

他笑說，自己並不是什麼學者或教授，只是一個在第一線工作的技術人員，「我們只是做最基層的工作」。但影片推出後，很多人留言表示，看了節目後學到不少專業知識與工具名稱，甚至開始理解一些原本不熟悉的專業術語，這些回饋讓他相當意外，也更有動力繼續拍攝。

他表示，過去在學習水電技術時，師傅與學徒之間大多都是用台語溝通，因此許多專業術語其實是以台語為主要表達方式。透過台語解說，不僅更貼近技術現場，也能讓年長觀眾更容易理解內容。

黃志堯說，影片一開始只是想分享經驗，沒想到逐漸累積大量觀眾，他坦言，自己並沒有特別設定什麼目標，例如何時要突破百萬訂閱，「我們不是為了追求流量」，而是希望有需要的人可以透過影片找到答案，學到實用的知識。

他也提到，許多長輩平常不一定習慣看網路影片，但如果聽到熟悉的台語，反而會覺得更親切，也更願意觀看內容。對他來說，能夠用台語分享技術、幫助更多人解決生活問題，就是最有意義的事情。

教育部 台語 水電 水電爸爸

延伸閱讀

2013年經典賽 熱血體育主播徐展元「好想贏韓國」金句連發 破圈爆紅

抱小孩洗手不再崩潰！他揭感應水龍頭「隱藏開關」 網全跪：生活駭客

【3月文學相對論 下】廖瞇×陳昌遠／得獎汙染了我們的文字嗎？

【3月文學相對論 上】廖瞇×陳昌遠／如果文學可以標價……

相關新聞

用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

讓永續成為一所大學的可信任能力：以高教品保視角解析國立成功大學推動SDGs的治理設計、社會創新與人才培育

國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。

國立政治大學玉山青年學者李曉惠：以跨領域思維掌握供應鏈管理新興議題 深化臺灣的國際連結

教育部自107年度開始推動「教育部補助大專校院延攬國際頂尖人才計畫」（簡稱玉山學者計畫），以協助各大專校院延攬國際頂尖人才，提升我國高等教育之競爭力及國際影響力。本期評鑑雙月刊邀請國立政治大學（簡稱政大）玉山青年學者李曉惠教授，分享她如何透過跨領域思維，以供應鏈為主軸發展新興研究議題，並協助臺灣擴展並深化國際連結。李教授之專長為供應鏈管理、實證運營學、創新與社會企業責任，除了長期深耕研究，在政大商學院資訊管理學系投入教學和系務方面也不遺餘力。李教授也分享她整合玉山學者計畫及學校發展的核心目標，進行前瞻性長期學術規劃的經驗。

2025年高教品保論壇：以校務研究驅動大學教育品質保證

財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心或本會）致力與大學共同提升高等教育品質，於2025年12月26日舉辦第五場高教品保論壇，主題為「以校務研究驅動大學教育品質保證」，由本會李德財董事長主持、陳毓文處長引言，邀請臺北醫學大學（簡稱北醫）吳麥斯校長擔任第一位講者，主題為「大學校務研究之發展概況：從專業組織建立到支持校務治理的實踐與展望」，而由本會前董事長黃榮村教授擔任第二位講者，主題為「TAIR十週年Quo Vadis？」。論壇由本會引出從校務評鑑所觀察到的校務研究現狀，由兩位講者分享目前大學校務研究之概況及面對之挑戰，並說明因應國際趨勢、教育變革、人工智慧科技興起等挑戰，大學須如何善用校務研究，落實自我改善機制。本文摘錄論壇內容，盼引起各界共同探討IR與QA交會下所開展的高教治理圖像。

「現在是通往未來的鑰匙」：地質學教學實踐的螺旋轉型與共學

教育部推動教學實踐研究計畫，鼓勵教師從課堂現場出發，透過持續的行動、實證及反思，逐步深化教學轉變。本文邀請獲得110、111、112年度績優計畫的國立臺灣海洋大學地球科學研究所張英如助理教授，分享她如何透過地質「做中學」、「教中學」及「概念圖」等創新教學方式，突破課堂時數與空間的限制，提升學習歷程的續航性和趣味性，進而強化學生的學習成效。

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

本文聚焦高科大如何透過2023至2024年「主題藝術季」的活動規劃，配合「美感微學程」靈活課程設計，達成素養導向課程設計之全人教育的目標。Bloom et al.（1956）提出的認知領域教育目標分類法，為後續教育課程設計奠定基礎。本文即以Anderson et al.（2001）建構之分類體系為依據，以所涵蓋的「了解、分析與創作」等認知層次，進一步探討學生於藝文活動參與過程中的深度學習歷程與知識轉化。最後，透過問卷調查評估量化美感教育對學生創造力、跨領域能力等核心素養發展之具體影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。