用台語教水電修繕爆紅 「水電爸爸」獲獎：希望更多人看見本土語力量

以台語拍攝水電教學影片、在網路上累積超過66萬粉絲的知識型youtuber「水電爸爸」黃志堯與兒子黃碩彥，獲得教育部本土語言獎團體獎肯定。黃志堯今天受訪時表示，能夠得到這個獎非常開心，也希望透過影片讓更多人看見本土語言的價值，並讓生活技能更容易被理解與傳承。

頻道「水電爸爸」由總是身穿亮眼黃色工作服、語氣親切風趣的黃志堯先生與兒子「快轉」黃碩彥共同經營，父子倆以台語傳授水電實務知識，用本土語言為大家修補、疏通家裡大大小小的漏洞，吸引許多粉絲觀看，甚至受媒體、警察單位邀請，用台語宣導政令時事，讓更多慣用台語的長輩了解相關議題。

教育部今天舉辦本土語言獎頒獎典禮，水電爸爸黃志堯受訪時說，自己原本只是單純拍攝水電修繕影片，希望讓大家知道日常生活中遇到水電問題時，可以有一些基本的概念或簡單處理方式。沒想到影片發布後，收到大量留言回饋，許多觀眾表示，用台語講解反而更親切，也更容易理解。

水電爸爸頻道的誕生，對黃志堯而言是不容易的決定。水電技術的行業文化是「父傳子」，技藝往往被視為重要傳承，「真的要把做了一輩子的技術教給大家嗎？會不會影響到同業？」，兒子「快轉」黃碩彥的看法則不同，同樣具有多項水電證照的他，相信這一行的工作語言、文化與經驗值得被保存。

而真正讓黃志堯下定決心的契機，是在新冠疫情期間，師傅們不敢接案，遇到急需處理的狀況時，客人找不到師傅，只能手足無措、四處打電話求救。水電爸爸頻道希望透過影片紀錄，成為大家緊急時刻的「維修手冊」。系列影片相繼推出後，最意想不到的是來自同業的正面回饋。「有師傅跟業主解釋他要怎麼修的時候，就直接打開我們的影片，讓業主了解施工內容，進而更信任水電師傅。」

他笑說，自己並不是什麼學者或教授，只是一個在第一線工作的技術人員，「我們只是做最基層的工作」。但影片推出後，很多人留言表示，看了節目後學到不少專業知識與工具名稱，甚至開始理解一些原本不熟悉的專業術語，這些回饋讓他相當意外，也更有動力繼續拍攝。

他表示，過去在學習水電技術時，師傅與學徒之間大多都是用台語溝通，因此許多專業術語其實是以台語為主要表達方式。透過台語解說，不僅更貼近技術現場，也能讓年長觀眾更容易理解內容。

黃志堯說，影片一開始只是想分享經驗，沒想到逐漸累積大量觀眾，他坦言，自己並沒有特別設定什麼目標，例如何時要突破百萬訂閱，「我們不是為了追求流量」，而是希望有需要的人可以透過影片找到答案，學到實用的知識。

他也提到，許多長輩平常不一定習慣看網路影片，但如果聽到熟悉的台語，反而會覺得更親切，也更願意觀看內容。對他來說，能夠用台語分享技術、幫助更多人解決生活問題，就是最有意義的事情。