竹市低收入戶學生助學金 3月10日起受理申請

新竹市府持續落實「新竹好學」市政願景，今指出，115年度「低收入戶學生助學金」將於3月10日至3月31日受理申請，凡設籍新竹市且年齡25歲以下之低收入戶學生，皆可依規定提出申請，希望透過實質的助學補助，減輕經濟弱勢家庭的負擔，協助學生穩定就學。

教育處長林立生指出，助學金依就學階段區分補助金額，分別可獲得國小5000元、國中7000元、高中職1萬4000元以及大專院校2萬元。符合條件的民眾可於3月31日前攜帶相關資料至戶籍所在地區公所申請，須備齊新竹市區公所核發的最新低收入戶證明書，國中小學生需提供蓋有竹市公立學校註冊章的學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生則需附上學生證或註冊證明書。

另外，申請民眾還需要攜帶有效的受款人郵局存簿封面影本，並將其黏貼於申請表背面及其他相關切結書。為簡化申辦流程，申請人可在申請表中勾選「戶籍資料查詢同意書」，委託區公所業務窗口代為查詢，進而加速審核程序。

教育處說明，為確保資源公平分配，已領有公費就學補助者，包含就讀空中大學、軍警學校、特殊教育學校、師資培育院校、各類進修學分班、在職專班及補習學校的學生，不重複核給。至於延長修業年限、重修或補修的學生，包含高中職以上，因延修、轉學或休學而降讀或重讀者，也不列入補助。

教育處呼籲，助學金申請須由申請人填妥申請表並完成簽章後，於受理期限內親至戶籍所在地區公所辦理，無法由個人逕向市府教育處送件且逾期不受理。