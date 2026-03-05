聽新聞
政府機關設166處職場互助教保中心 提供9700名額
台灣面臨嚴峻的少子女化現象，政府機關帶頭設置職場互助教保服務中心，協助員工減輕育兒壓力。教育部最新統計，自民國110年至今已成立166處，提供約9700個名額。
教育部近年協助各政府機關設置非營利幼兒園、職場互助教保服務中心，後者的規模較小，以收托60名幼兒為限，由機關委託非營利法人管理，優先招收員工子女。
教育部今天發布新聞稿指出，這項政策讓機關投入力量，和家庭一起照顧幼兒。110至今15個部會共設置166處，提供約9700個名額，其中財政部設置20處，包含最近開始招生的高雄國稅局三民分局職場互助教保服務中心，目前已有32名幼生就讀。
依照規定，職場互助教保中心須設置在機關使用場址的同一棟建築物中，或是直線距離1000公尺以內的建築物空間，且為方便幼兒，須設置在地面層的1到3樓。
教育部表示，未來將持續協助各部會找到適合育兒的場域，合力推動職場互助教保服務中心，展現政府友善家庭的決心。
