政府機關設166處職場互助教保中心 提供9700名額

中央社／ 台北5日電

台灣面臨嚴峻的少子女化現象，政府機關帶頭設置職場互助教保服務中心，協助員工減輕育兒壓力。教育部最新統計，自民國110年至今已成立166處，提供約9700個名額。

教育部近年協助各政府機關設置非營利幼兒園、職場互助教保服務中心，後者的規模較小，以收托60名幼兒為限，由機關委託非營利法人管理，優先招收員工子女。

教育部今天發布新聞稿指出，這項政策讓機關投入力量，和家庭一起照顧幼兒。110至今15個部會共設置166處，提供約9700個名額，其中財政部設置20處，包含最近開始招生的高雄國稅局三民分局職場互助教保服務中心，目前已有32名幼生就讀。

依照規定，職場互助教保中心須設置在機關使用場址的同一棟建築物中，或是直線距離1000公尺以內的建築物空間，且為方便幼兒，須設置在地面層的1到3樓。

教育部表示，未來將持續協助各部會找到適合育兒的場域，合力推動職場互助教保服務中心，展現政府友善家庭的決心。

金門啟動「玩數學」教育新布局 把數學從課本搬進生活

金門縣教育處今在多年國小辦「2026金門縣與數感實驗室捐贈及MOU簽署儀式暨教師研習」，教育處長黃雅芬代表與數感實驗室執行長廖珮妤完成合作備忘錄簽署，並見證環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈教育資源。

部分教師被迫延後2年退休難題 新制恐致「老的不退、新人不來」

全國教育產業總工會今天召開記者會指出，明年起公立學校教職員退休指標將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55歲才能退休，又教師退休生效日必須配合學期，須以2月1日、8月1日為基準，部分教師將因生日、退休生效日等門檻限制，即便能退休也退不得，影響校園人力新陳代謝。

陽交大台灣代表隊 太空教育競賽奪冠

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」2月28日在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交通大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，是台灣第三度奪冠。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

影／達退休指標卻退不了 全教產籲放寬標準

針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定，校長與教師自願退休生效日以2月1日或8月1日為準。此設計雖有利學期人力安排，卻在新舊制轉換期間衍生「制度性卡關」。全國教育產業總工會上午舉行記者會，理事長林蕙蓉指出，有教師於民國115年已達「年資31年、年齡53歲」指標，卻因該教師生日於12月11日，達標日落在12月，無法即時退休，又因116年起門檻調整，被迫適用較嚴格新制，退休延至118年2月，類似情況並非個案。全教產呼籲主管機關放寬標準，避免「老的退不了，新的進不來」的師資停滯情況。

竹市低收入戶學生助學金 3月10日起受理申請

新竹市府持續落實「新竹好學」市政願景，今指出，115年度「低收入戶學生助學金」將於3月10日至3月31日受理申請，凡設籍新竹市且年齡25歲以下之低收入戶學生，皆可依規定提出申請，希望透過實質的助學補助，減輕經濟弱勢家庭的負擔，協助學生穩定就學。

