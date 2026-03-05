快訊

部分教師被迫延後2年退休難題 新制恐致「老的不退、新人不來」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
全國教育產業總工會今天召開記者會指出，明年起公立學校教職員退休指標將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55才能退休，部分教師將因生日、退休生效日等門檻限制面臨延後退休難題。記者曾原信／攝影
全國教育產業總工會今天召開記者會指出，明年起公立學校教職員退休指標將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55歲才能退休，又教師退休生效日必須配合學期，須以2月1日、8月1日為基準，部分教師將因生日、退休生效日等門檻限制，即便能退休也退不得，影響校園人力新陳代謝。

根據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第21條，校長、教師、專業技術人員、專業及技術教師等，退休生效日都依照學期起始，以2月1日、8月1日為基準，有利於人力安排。但全教產理事長林蕙蓉表示，老師不同於公務人員，年資到隨時可退休，又依規定，自願退休人員年資加年齡設有一指標數，民國115年為84，明年將調整為85，部分今年已達到指標數，卻要因為配合退休生效日，最終被迫延至民國118年才能退休。

林蕙蓉舉例，如有教師為民國62年12月11日出生，於民國84年8月1日時開始任職，預計在今年達到「年資31+年齡53」84退休指標，教師真正符合指標日落在今年生日12月11日，但卻因為退休生效日僅為2月1日、8月1日，導致老師無法達標就退休，只能被迫後延到明年。

但林蕙蓉說，問題在於明年1月1日起指標將調整為85，且退休者須年滿55歲，代表該名教師明年8月1日年資滿32、可追上退休指標，也會因為年齡沒達標，無法於8月1日退休。之後將隨著退休指標逐年調升、年齡以及退休基準日限制，導致該師實際退休日必須一路延後至民國118年2月。

林蕙蓉說，案例非個案，而是制度設計與轉換期交錯所造成的不公平，導致老師身份達標想退休，卻仍然要被迫延後、多教2年。而被迫延後退休，不僅影響教師家庭照顧安排，也影響學校人力新陳代謝，「老的退不了，新的進不來。」不利於教學現場。

全教總副理事長林碩杰則表示，今年、明年碰上新制轉舊制，明年起退休者就必須年滿55歲、指標數調升至85，呼籲主管機關應放寬特殊原因認定，納入轉換期卻遭生效日卡關者；也希望啟動修法，增訂過渡期間達標者救濟條款，讓舊制過渡期內達成退休指標者，即使因學期安排導致生效日落在116年，也不得因此被迫適用更嚴格的門檻，而是以達標年度作基準。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉指出，教師因生日卡在制度縫隙中，硬是要多做兩年才能退休，教師要求的並非特權，而是公平信賴原則；政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

