快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／達退休指標卻退不了 全教產籲放寬標準

攝影中心／ 記者曾原信／台北報導
針對115年已達退休指標教師，卻被迫延至118年退休之情況，全教產舉行記者會呼籲放寬。左起為副理事長林碩杰、理事長林蕙蓉、桃園市教產理事長吳明玉。記者曾原信／攝影
針對115年已達退休指標教師，卻被迫延至118年退休之情況，全教產舉行記者會呼籲放寬。左起為副理事長林碩杰、理事長林蕙蓉、桃園市教產理事長吳明玉。記者曾原信／攝影

針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定，校長與教師自願退休生效日以2月1日或8月1日為準。此設計雖有利學期人力安排，卻在新舊制轉換期間衍生「制度性卡關」。全國教育產業總工會上午舉行記者會，理事長林蕙蓉指出，有教師於民國115年已達「年資31年、年齡53歲」指標，卻因該教師生日於12月11日，達標日落在12月，無法即時退休，又因116年起門檻調整，被迫適用較嚴格新制，退休延至118年2月，類似情況並非個案。全教產呼籲主管機關放寬標準，避免「老的退不了，新的進不來」的師資停滯情況。

退休 教師 老師 全國教育產業總工會

延伸閱讀

財部公布2025年售屋所得標準 舊制高價宅門檻未調整

師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

挺教育！新竹縣宣布教師課後鐘點費調升20%

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

相關新聞

金門啟動「玩數學」教育新布局 把數學從課本搬進生活

金門縣教育處今在多年國小辦「2026金門縣與數感實驗室捐贈及MOU簽署儀式暨教師研習」，教育處長黃雅芬代表與數感實驗室執行長廖珮妤完成合作備忘錄簽署，並見證環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈教育資源。

部分教師被迫延後2年退休難題 新制恐致「老的不退、新人不來」

全國教育產業總工會今天召開記者會指出，明年起公立學校教職員退休指標將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55歲才能退休，又教師退休生效日必須配合學期，須以2月1日、8月1日為基準，部分教師將因生日、退休生效日等門檻限制，即便能退休也退不得，影響校園人力新陳代謝。

陽交大台灣代表隊 太空教育競賽奪冠

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」2月28日在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交通大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，是台灣第三度奪冠。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

影／達退休指標卻退不了 全教產籲放寬標準

針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定，校長與教師自願退休生效日以2月1日或8月1日為準。此設計雖有利學期人力安排，卻在新舊制轉換期間衍生「制度性卡關」。全國教育產業總工會上午舉行記者會，理事長林蕙蓉指出，有教師於民國115年已達「年資31年、年齡53歲」指標，卻因該教師生日於12月11日，達標日落在12月，無法即時退休，又因116年起門檻調整，被迫適用較嚴格新制，退休延至118年2月，類似情況並非個案。全教產呼籲主管機關放寬標準，避免「老的退不了，新的進不來」的師資停滯情況。

竹市低收入戶學生助學金 3月10日起受理申請

新竹市府持續落實「新竹好學」市政願景，今指出，115年度「低收入戶學生助學金」將於3月10日至3月31日受理申請，凡設籍新竹市且年齡25歲以下之低收入戶學生，皆可依規定提出申請，希望透過實質的助學補助，減輕經濟弱勢家庭的負擔，協助學生穩定就學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。