影／達退休指標卻退不了 全教產籲放寬標準

針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定，校長與教師自願退休生效日以2月1日或8月1日為準。此設計雖有利學期人力安排，卻在新舊制轉換期間衍生「制度性卡關」。全國教育產業總工會上午舉行記者會，理事長林蕙蓉指出，有教師於民國115年已達「年資31年、年齡53歲」指標，卻因該教師生日於12月11日，達標日落在12月，無法即時退休，又因116年起門檻調整，被迫適用較嚴格新制，退休延至118年2月，類似情況並非個案。全教產呼籲主管機關放寬標準，避免「老的退不了，新的進不來」的師資停滯情況。

2026-03-05 10:55