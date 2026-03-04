快訊

金門啟動「玩數學」教育新布局 把數學從課本搬進生活

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
長期致力公益的環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈新台幣30萬元，挹注對金門地區的教育資源，由教育處長黃雅芬（右四）代表接受。圖／教育處提供
長期致力公益的環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈新台幣30萬元，挹注對金門地區的教育資源，由教育處長黃雅芬（右四）代表接受。圖／教育處提供

金門縣教育處今在多年國小辦「2026金門縣與數感實驗室捐贈及MOU簽署儀式暨教師研習」，教育處長黃雅芬代表與數感實驗室執行長廖珮妤完成合作備忘錄簽署，並見證環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈教育資源。

縣府強調，合作不僅止於簽約儀式，而是將資源直接送進教室，從教師專業成長著手，為學生打造更貼近生活的數學學習環境。

黃雅芬表示，此次合作是對下一代學習環境的長期投資，希望透過創新教學資源與專業支持，提升金門整體數學素養。李沃耀則指出，企業支持教育是回饋地方的重要方式，期盼以實際行動為在地孩子創造更多可能。

廖珮妤說明，數感實驗室將投入專業講師團隊與創新教學內容，協助金門推動數學素養與創新教學，並採示範校模式逐步擴散，邀請更多學校參與。未來也將結合金門地景與人文特色，發展專屬於地方的生活數學教材，讓學生在熟悉的情境中理解抽象概念。

簽署儀式後隨即展開全縣教師研習，邀請國立臺灣師範大學電機系教授賴以威主講「讓數學變好用、好學、好玩！」，透過實作教具與課堂策略分享，示範如何將抽象數學概念轉化為可操作、可體驗的學習歷程，協助第一線教師把方法帶回班級。

教育處指出，5月起將陸續推出「數感在金門」系列活動，包含迷你巡迴展、學生體驗課與教師研習三大主軸。迷你巡迴展將透過易拉展與QR Code影音內容，引導學生從日常文化觀察數學；學生體驗課以動手操作為核心，強化理解與動機；教師研習則提供可直接應用於課堂的教具與教學設計，協助打造更具層次的學習場景。

教育處強調，透過展覽、體驗與專業增能三軌並進，期盼把數學從課本延伸到生活，把理解帶回課堂，讓孩子在動手操作中建立信心與興趣，為金門教育注入新的動能。

長期致力公益的環遊國際旅行社董事長李沃耀偕同妻子陳素蘭（左）返鄉捐贈30萬元，挹注對金門地區的教育資源，兩人分享支持教育的初衷。圖／教育處提供
長期致力公益的環遊國際旅行社董事長李沃耀偕同妻子陳素蘭（左）返鄉捐贈30萬元，挹注對金門地區的教育資源，兩人分享支持教育的初衷。圖／教育處提供

會後也透過實作教具與課堂策略分享，示範如何將抽象數學概念轉化為可操作、可體驗的學習歷程，協助第一線教師把方法帶回班級。圖／教育處提供
會後也透過實作教具與課堂策略分享，示範如何將抽象數學概念轉化為可操作、可體驗的學習歷程，協助第一線教師把方法帶回班級。圖／教育處提供

