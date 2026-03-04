快訊

師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協協助調查。記者林俊良／攝影
調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協協助調查。記者林俊良／攝影

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶本學期仍在校內授課。教育團體指出，陳忠慶是依教師法18條給予停聘處分，但教育部要求台師大補正資料，懲處才會生效；而陳忠慶又不適用教師法14、15條性平等違規樣態，因此無法給予暫時停聘。

台師大前年至去年期間，發生女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部組成專案小組清查計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英，計兩人相關共33件涉及運用血液樣本計畫，後續台師大教評會解聘周台英，且4年內不得聘任為教師；陳忠慶則停聘3年。國科會也要求追繳相關計畫補助，並將陳、周兩人停權。

但近日大專校院剛開學，運科系教授陳忠慶卻仍在新學期於台師大開設三門課，教育部今說明，學校已經三級教評會決議停聘陳師三年，但為了完備程序，去年11月請台師大兩個月內補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，不應再讓陳師排課。對此，已要求台師大暫停安排陳師授課，並限期補正文件。

全教總法務中心執行長林金財表示，陳忠慶是依照教師法18條，給予6個月至3年的停聘，並且要報主管機關核准，再給予終局停聘，因此在主管機關尚未核定前，停聘還不會生效；而陳忠慶也不是觸犯教師法14、15條等情事，因此無法給予暫時停聘，代表依法陳師確實可以上課，但學校也能不排課給陳師，且不排課予大學教授，並未像中小學教師一般嚴重。

經本報了解，教育部要求台師大補正學術以及審議過程相關資料，但去年底至今年初碰上台師大校長選舉與交接，人事行政繁忙，但今天就會先停止陳師授課。

林金財也指出，教育部只是要求台師大補正內容，但退回至學校，教育部就應該要給予明確的日期要求限期補正，教育部已經從去年11月就發函至台師大，即便台師大當時正在經歷校長遴選，「但與補正應該是兩回事。」可見台師大有點消極，而教育部也無積極去追，才導致學生反彈。

周台英 女足隊 國科會

相關新聞

挺教育！新竹縣宣布教師課後鐘點費調升20%

為落實對教育現場教師的實質支持，新竹縣政府宣布今年2月23日(114學年度第2學期開學日)起，修正「新竹縣國民中學辦理課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」第4點及「新竹縣縣立高級中等以下學校學生課後社團活動實施要點」第9點，調升新竹縣國中課後輔導鐘點費及高中以下學校學生課後社團教師鐘點費，調幅達20%。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

彰化教練涉性騷…仍在申復卻復聘「孩不敢上學」 教育處函文校方重新調查

有家長指控彰化某國中教練疑涉性騷及霸凌，性別事件仍在申復程序，校方卻復聘；彰化縣政府教育處今天表示，已召開申復審議小組會...

陽交大台灣代表隊 太空教育競賽奪冠

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」2月28日在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交通大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，是台灣第三度奪冠。

猥褻童圍棋師有前科卻未落實監控 監院糾正新北市府並籲政院精進

新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察院調查發現，犯人早有前科，而新北市府卻沒做好監控，造成斷點缺失，同時未落實減少被害人重複陳述及統籌輔導資源等，橫向聯繫多所違失；警政署、衛福部、教育部等，則應檢討如何落實機制，因此除糾正新北市政府，也籲請行政院精進兒少性侵害案件的處理。

