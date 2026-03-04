科學探究競賽邁入第13年 首納AI評分機制

「2026年科學探究競賽—這樣教我就懂」今年邁入第13年，徵件至4月9日，今年主題為永續關注、團體共創、AI協作，納入AI評分占比，並增加團體獎和永續獎等獎項。

主辦單位表示，「科學探究競賽」多年來深耕教育現場，已成為全國具指標性的科學探究平台之一。今年競賽已開始報名徵件，邀請海內外對科學有熱情的學生、教師及社會大眾參與，從生活出發，提出問題、設計研究，說出屬於自己的科學故事。

因應數位科技與人工智慧快速發展，此次競賽納入「AI使用規範與評分占比」。主辦單位強調，AI並非取代傳統探究歷程，而是成為輔助構思、資料整理、數據分析與表達優化的協作工具。

主辦單位說明，參賽者需在作品中清楚說明AI使用情形與範圍，評審將檢視報名團隊是否理解工具侷限、辨識資訊真偽並進行批判性判讀。透過規範與評量並行，培養學生在數位時代中整合科技應用與自主思考的能力。

主辦單位今天發布新聞稿表示，今年有多個企業、基金會加入，包括華立企業首度設立「華立創新探究團體獎」，獎項採學校積分制，突破以往偏重個人表現的框架，將榮譽擴展至團隊與校園整體成果。透過制度化積分設計，鼓勵學校長期投入科學探究與創新實作。

「華立創新探究團體獎」也首次將獎金擴及指導教師，鼓勵教師在引導思辨、陪伴實作與長期培育中的關鍵角色。透過學生與教師雙軌激勵機制，建立完整支持系統，為台灣培育更多具創新能力與跨域整合素養的未來人才。

此外，奇鋐教育基金會也設立「奇鋐永續獎」，以聯合國2030永續發展目標（SDGs）為核心，鼓勵參賽者以科學方法回應環境保護、能源轉型、氣候行動與生態保育等全球議題。

此屆競賽分為國小組（四至六年級）、國中組、普通型高中組、技術型高中組（含五專三年級以下）、教師組及大專／社會組。

「科學探究競賽」由教育部國民及學前教育署、國家科學及技術委員會指導，並由國立科學工藝博物館等單位共同合辦。