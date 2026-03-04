雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

張麗善1月宣布，雲林財政雖不寬裕，但教育不能等，即使咬緊牙關、不惜舉債，也要推動營養午餐全免政策，照顧雲林孩子，9月起全縣公立國中小學營養午餐全面免費。政策公布後，各界關注後續經費來源與品質維持機制，校方也憂心未來菜色多元性與加菜彈性是否受限。

縣府近日邀集各校營養師研商，初步完成補助規畫。張麗善表示，各校因中央補助差異而有落差，將拉齊標準，不論市區或偏鄉，午餐品質一致；至於中央停止補助的3章1Q食材經費，縣府將自籌預算接手，確保可溯源與國產食材政策不中斷。

依縣府規畫，平均每餐補助目標約60元；現行由台塑企業贊助的每餐7.1元經費，也將持續爭取，用於強化主菜與點心內容，提升整體餐食品質。教育處強調，「不會吃得比現在差」，全縣4萬多名學生，每年所需經費約6億多元。

張麗善指出，雲林是農業大縣，午餐食材多取自在地生產，豬肉、雞肉均由在地業者供應，並符合食品安全與品質標準。包括基因改造與非基因改造豆類及其製品，皆須經嚴格審查評選，方可進入校園，縣府將持續把關。

民進黨縣議員張維崢則表示，營養午餐免費政策不應只是短期紅利，縣府應同步確保全縣午餐品質與營養均衡，讓政策長久穩定推動。

雲林縣今年9月起推動公立國中小學營養午餐免費，縣府規畫平均每餐補助目標約60元，確保不分城鄉各校午餐品質一致。記者陳雅玲／攝影

