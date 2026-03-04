聽新聞
彰化教練涉性騷…仍在申復卻復聘「孩不敢上學」 教育處函文校方重新調查
有家長指控彰化某國中教練疑涉性騷及霸凌，性別事件仍在申復程序，校方卻復聘；彰化縣政府教育處今天表示，已召開申復審議小組會議，函文校方重新調查此案，並研議暫時停聘。
1名家長日前表示孩子被彰化某國中教練不當接觸及霸凌，導致孩子身心受創，因不滿校方調查結果，去年12月針對性別案件提出申復遲未有後續，校方卻已復聘這名教練，孩子得知後嚇得不敢上學。教練妻子則為丈夫喊冤，表示「沒做的事情卻被人家故意講」。
彰化縣教育處今天透過文字表示，該校園性別事件經縣府召開申復審議小組會議審議，認為申復有理由，校方需就此案重新調查，昨天已函文校方依性別平等教育法第37條規定確實辦理，並請校方召開專任運動教練評審委員會，研議暫時停聘事宜。
