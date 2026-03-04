挺教育！新竹縣宣布教師課後鐘點費調升20%
為落實對教育現場教師的實質支持，新竹縣政府宣布今年2月23日(114學年度第2學期開學日)起，修正「新竹縣國民中學辦理課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」第4點及「新竹縣縣立高級中等以下學校學生課後社團活動實施要點」第9點，調升新竹縣國中課後輔導鐘點費及高中以下學校學生課後社團教師鐘點費，調幅達20%。
新竹縣長楊文科表示，教師是推動教育轉型最核心的力量，教育部日前針對高級中等以下學校兼任及代課教師鐘點費調增20%，縣府考量許多教師在正規課表外，仍不辭辛勞投入課後輔導與社團指導，陪伴孩子探索興趣或彌補學習落差，這份「課後的守護」對學生的多元發展至關重要。因此，縣府決定同步調整國中課後輔導及高中以下學校學生課後社團活動的指導費標準，積極回應教育現場的需求，展現對教師專業及教育品質的支持。
教育局長蔡淑貞表示，新竹縣身為科技大縣，教育品質的維繫仰賴穩定的教學人力。此次選在114學年度第2學期開學首日施行調整，不僅展現縣府對於教育夥伴的重視與感念，也是縣府送給全縣教育夥伴的一份開學賀禮。
蔡淑貞指出，教師的辛勞不分課內課外，唯有提供與時俱進的待遇回饋，才能延攬更多優秀專業人才進入校園，強化教育現場的穩定與發展，讓新竹縣的學子在各個領域都能卓越成長。
