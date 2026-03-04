快訊

猥褻童圍棋師有前科卻未落實監控 監院糾正新北市府並籲政院精進

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察委員紀惠容、葉大華、張菊芳啟動調查，並於今在監察院開記者會說明。記者李成蔭／攝影
新北土城圍棋教師猥褻12名兒童案震驚社會，監察院調查發現，犯人早有前科，而新北市府卻沒做好監控，造成斷點缺失，同時未落實減少被害人重複陳述及統籌輔導資源等，橫向聯繫多所違失；警政署、衛福部、教育部等，則應檢討如何落實機制，因此除糾正新北市政府，也籲請行政院精進兒少性侵害案件的處理。

新北一名李姓圍棋教師對12名兒童加重猥褻及違法拍攝兒少性影像，台灣高等法院判決21年有期徒刑。監察委員紀惠容、葉大華、張菊芳指出，該案歷經14小時完成初步報案程序，且需兒童陳述15次案情，有深入調查的必要。

紀惠容指出，經調查發現，李男早有猥褻兒少前科，103年出獄後應列管7年至110年6月，但新北性侵害防治中心在107年評估結案，也未將內容提供警政單位，造成第一次斷點；李男在108年起開違法補習班招生，警政單位查訪卻說李男在科技業，且自110年3月後就無查訪紀錄，再次造成斷點；李男隨後自110年4月起即對學童強制猥褻。除市府有監控斷點缺失，警政署也應加強培養警察敏感度。

張菊芳說明，該案是經家長報案後市府才知情，而報案流程更是混亂，家長及孩童分別先去轄區派出所、案發地派出所、醫院、婦幼隊，當中不斷重複陳述案情，歷時13個小時直至凌晨1時30分才完成警詢筆錄。紀惠容也說，新北醫院一站式服務形同虛設，而多縣市都如此，衛福部也應檢討。

葉大華也說，該案受害兒童橫跨多校，新北性侵害防治中心與學校於諮商輔導缺乏整合規畫，市府任由基層學校面對複雜之兒少創傷輔導，缺乏統籌，實有怠失；衛福部及教育部，也應持續督導地方政府落實社會安全網對被害兒童創傷支持之整合性服務。

三位監委表示，除通過糾正新北市政府，並籲請行政院精進兒少性侵害案件之處理，國家應避免分散和被動地處理兒童保護議題，可建立「兒童工作證」制度，從源頭守護兒少安全；相關機關應正視現行機制之侷限，盡速改善，並研議可行制度，避免兒少處於受害風險。

監察院 教育部 兒少 社會安全網

