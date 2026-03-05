大學推動SDGs的盲點與突破：為何「嚴格的品質保證」是高教永續的唯一出路？

【文．周逸衡／管科會常務理事、前國立中山大學企管系教授暨副校長】

近年來，「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）已成為全球高等教育無法迴避的關鍵詞。從大學社會責任（USR）計畫的蓬勃發展，到校園淨零排放的硬體建設，臺灣的大專院校無不積極向社會展現其回應ESG浪潮的決心。然而，作為長期投身臺灣管理教育與品質保證工作的一員，我不禁要問：大學推SDGs，難道僅止於節能減碳的校園治理，或是舉辦幾場服務性質的活動嗎？

對於肩負著培育未來產業領袖重任的商管學院而言，推動SDGs的核心戰場，理應回歸到教育的最本質──即聯合國SDGs第4項指標「優質教育」以及第8項指標「就業與經濟成長」。如果我們的大學在少子化的招生壓力下，為了生存而犧牲了教育品質，產出了成千上萬名缺乏核心管理職能、無法解決企業實際問題的畢業生，這不僅是對教育資源的巨大浪費，即違背SDGs第12項指標「責任消費與生產」，更是對學生未來職涯發展的不負責任。

本文將深入剖析當前臺灣MBA（Master of Business Administration）與EMBA（Executive Master of Business Administration）教育在追求「永續」表象下所隱藏的品質危機，並提出如何透過嚴謹的「系所認證」與「個人能力認證」雙軌機制，將SDGs 的精神真正內化於管理人才的培育之中。

歷史的錯誤與今日的苦果──管理教育「不可持續」的現狀

要談教育的永續，我們必須先誠實面對歷史與現狀。臺灣高等管理教育今日的困境，並非一朝一夕造成，而是源於近三十年前政策與市場機制的雙重失靈。

1. 政策回顧：技職體系擴張的爭議與影響

回顧民國85年（西元1996年），當時的教育部提出加速推動專科學校升格為技術學院，進而改名科技大學的政策 ，當年個人身為教育部五人專案小組成員之一（還記得召集人是曾任技職司司長的張一蕃教授），曾強烈建議應尊重專案小組結論：「三年最多十五所優質專科許可在該科增設二技或四技學制」的漸進式改革，以保留技職教育的實務特色，並與一般大學分工，培養國家建設所需要的各層面之人才。遺憾的是，政策最終選擇了全面且快速的開放。

這場高等教育的「大爆炸」，導致了兩個深遠的後果：第一，技職體系原有的實務優勢逐漸流失，轉而追求培育學術研究人員的教育模式；第二，隨著學校升格，為了符合三個學院可升格為大學的條件，管理學院如雨後春筍般設立，MBA Program與EMBA Program在短短幾年內呈倍數成長。然而，因為管理領域師資的配套並未跟上擴張的速度，導致了今日我們所見的高等商管學位浮濫與品質的稀釋。

2. 數據證實：嚴重失衡的課程結構

近兩年我們持續蒐集臺灣當前各大學企管研究所MBA、EMBA公開在學校網站的開課資料，並與美歐名校的MBA、EMBA課程作比較註，發現臺灣的MBA與EMBA教育已面臨嚴重的「專業核心課程缺席」與「結構失衡」現象 。

依據ACCBE 認證組織針對國內73所MBA及65所EMBA的課程分析，數據令人觸目驚心。

●決策分析工具的缺席：在 MBA學制中，竟有高達89%的學校並未完整將「管理經濟」、「管理會計」及「應用統計」設為必修課（EMBA班制有68%）。這些課程是管理者進行理性決策、資源配置與風險評估的基礎。試問，一個無法掌握內部成本結構、不懂市場運作邏輯，甚至缺乏數據解讀與預測能力的管理者，如何能為企業規劃符合ESG的永續策略？

●管理核心功能的偏廢：有34%的MBA班完全不要求修習「行銷管理」、「財務管理」或「作業管理」等企業核心功能的課程（EMBA班則有49%）。這意味著超過三分之一以上的畢業生，可能在未曾掌握市場價值創造、資金運籌規範或營運流程效率等關鍵職能的情況下，就取得了管理碩士學位 。試問，一個缺乏管理核心運作邏輯，甚至無法理解企業價值鏈如何整合的管理者，如何能帶領企業在動態競爭中實現永續轉型？

●行為科學的忽視：有55%的MBA班未將「組織行為」或「領導統御」列為必修（EMBA班竟有62%）。在強調互動關係人溝通（Stakeholder Engagement）的ESG時代，缺乏對人性的理解與領導能力的訓練，將是管理人才的重大缺陷。

更令人擔憂的是，有約23%的MBA班，其教育模式已簡化為「寫論文」、「修習方法論」及「專題研討類課程」，其餘課程全由學生自由選修（EMBA班更達35%）。這種教育模式，不僅與國際主流MBA／EMBA的教育背道而馳，更是典型的「目標—手段斷鏈」（Means-End Chain disconnect）。這不僅無法培育出業界需要的專業經理人，更可以說是在製造「學歷通膨」，這絕非高等教育的永續之道。

超越品質保證：管理教育品質的把關者

面對高等教育擴張後的亂象，管科會ACCBE認證組織十餘年來，始終秉持著當年劉水深理事長力主推動系所認證時的初衷，堅持協助國內管理教育品質的提升。我們深信，落實SDG 4（優質教育）的核心精神在於「說你所做，做你所說」，這不能只靠學校的自律，更需要一套強調「成果導向」的外部客觀的專業檢核機制。

1. 專業與學術的分流：重視學習成效的適性路徑

在ACCBE的認證標準中，我們主張「專業教育」與「學術教育」應有所分流，以符合不同人才的培育需求。

●MBA／EMBA的定位：應定位為專業教育，目標是培育能解決實務問題的經理人。因此，其課程設計應涵蓋核心的管理功能、決策分析以及人類行為等方面。另外，我們建議以「專業實務報告」取代傳統的學術論文，這才是符合高階管理職能需求的「產出」。

●MS（Master of Science）的定位：若學校旨在培養研究人才，則應授予MS學位，側重研究方法與特定領域知識的深掘。

2. 全面深入的系所檢核：落實系所層級的品質透視

不同於部分國際認證主要針對「學院」層級進行概括性認證，管科會的核心認證ACCSB，採取的是「深入到每個系所、每個學制（Program-level）」的落實檢核。

●直視核心問題：ACCSB 認證逐一檢視大學部、碩士班、博士班以及在職專班，直視其人才培育目標是否明確、課程結構是否能支撐目標、師資配置是否合理，並特別關注「投入、過程、產出」的一致性。例如，一個宣稱要培養具有「國際觀」的系所，若課程中找不到「跨文化管理」或「國際企業」的必修課，即是「說與做不一致」，這就是我們必須糾正的缺失。這種對細節的堅持，是為了確保優質教育不淪為口號。

高教永續治理：以專業認證落實資源有效配置與優質教育目標

許多學校在推動SDGs的過程中，往往過度聚焦於環境面的硬體投入，卻忽略了教育品質控管與人才培育等更深層的永續內涵。為此，管科會ACCSB認證指標已將SDGs納入檢核體系，唯有透過「嚴格的教育品質保證」引導，才能避免「劣幣驅逐良幣」的濫授學位現象，真正落實大學的社會責任與組織治理之核心價值。

1. 結構化培育商管領域管理人才：將永續思維嵌入核心能力（呼應SDG 4優質教育）

回歸專業教育本質：ACCSB認證要求系所建立一套完整、可實際運作且可檢核的商管教育品質保證系統。我們主張，管理教育既為「專業教育」，其核心價值便在於「重視與職場實務的連結」勝於「對學術理論的鑽研」。因此，管理教育不應止於資源的「投入」，更必須確保具體的「成果」。

●務實的定位與職場連結：各校系所資源與學生資質不同，人才培育目標不應好高騖遠，而應務實可行。ACCSB認證要求系所依據自身條件，訂定與職場角色對接的人才培育目標。課程設計必須針對這些目標進行規劃，而非由教師隨自身專長或研究興趣而決定，確保「人才培育目標」、「課程設計」與「畢業條件」三者能彼此呼應且緊密扣合。

●整合師資能量：臺灣各大學系所師資規模普遍偏小（常不足15人），單一領域教師甚至難以形成3人以上的社群。然而，過去教師享有極高的自由度，無論教學內容或研究方向往往視個人機緣而定，導致教育資源分散。為落實資源有效配置，ACCSB認證主張應打破「單打獨鬥」的習慣，從個人自由轉向團隊共好（呼應SDG 12），鼓勵教師之研究與產學方向應與系所「人才培育目標」相配合。我們建議以學院為單元組成教師專業社群，透過團隊分工合作來促進教學與研究的進步，不宜再任由教師各自選擇；如此方能克服規模限制，發揮最大的資源效益。

●落實「畢業前」的能力檢核機制：在臺灣的教育現場，受限於人情因素與少子化下的續學率考量，學生「修業期滿成績及格」往往不等於「已具備核心專業能力」。為避免學位含金量被稀釋，ACCSB認證強調系所必須投入心力，設計具有信度與效度的檢核機制（如總整課程Capstone、實務專題、個人證照或畢業考試）。唯有將所有設定的核心能力在畢業前確實檢核，才能確保畢業生具備SDG 4所強調的優質專業素養。

●迎難而上的成效追蹤：教育品質的驗證不能止於校門內。儘管畢業生流向追蹤與雇主滿意度調查執行不易（受限於薪資保密與個資考量），ACCSB認證仍堅持系所應「迎難而上」。我們鼓勵透過多重管道（如畢業生自評、實習雇主評估、雇用單位整體評估）來交互確認教育之成效。這不僅是落實品質管理的善性循環，更是對學生未來職涯負責的具體展現。

2. 非正式課程：補足筆試看不出的「軟實力」與「品德涵養」（呼應社會責任與SDG 10減少不平等）

鑑於臺灣中等教育幾乎將重點全放在學科能力之關注，導致大學階段成為品格教育的最後關鍵機會。ACCSB認證深知，管理人才若僅有知識與能力的增長，卻缺乏相對應的倫理制衡，將來對社會造成的傷害恐怕比一般人更大。因此，我們特別強調「非正式課程」的必要性，引導系所重視「身教」與「實作」。

●重視身教與倫理薰陶：ACCSB認證特別將專業倫理與品德列為商管教育內容查核的重點。這類素養難以單靠課堂講授，更有賴師生密切互動之「身教」。透過引導學生參與服務學習、倫理講座等活動，讓學生親身體驗城鄉差距與社會議題（SDG 10減少不平等），培養出具備永續關懷的領導視野。

●多元成長與團隊協作：針對「以紙筆測驗選才」所導致商管學院學生在人際互動與抗壓性上的不足，要求系所設計如社團參與、企業參訪、團隊建立等活動，讓學生在正式課堂之外，補足溝通協調與團隊合作的能力，真正落實「做中學」的教育理念。

需求端的革命──以「個人認證」力挽「學位貶值」

儘管我們在人才供給端（學校）推動認證多年，但近年來一個令人憂心的趨勢是：由於少子化帶來的生存焦慮，許多學校為了爭搶學生，不惜降低畢業之門檻。堅持品質的學校反而因為「太嚴格」而在招生市場上吃虧，導致部分學校選擇退出認證體系，加入「低品質競爭」的行列。

面對這個「劣幣驅逐良幣」的市場失靈現象，劉水深名譽理事長主張，我們必須建立一套獨立於學歷之外的人才品質衡鑑標準，直接從「需求端」（企業與學生）發動革命。因此管科會ACCBE認證組織決定開闢第二戰場，由劉水深教授擔任召集人，集合學界與業界力量，推出了「ACCBE 策略規劃師」個人專業能力系列證照（如圖一）。

1. ACCBE經營分析師證照：協助企業辨識具有策略思維與整合能力之人才

這項證照的設計理念，完全打破了一般「背多分」的考試模式。我們深知，企業主需要的不是會背誦「波特五力分析」定義的人，而是知道如何在特定情境下運用這些工具解決問題的人。因此，我們的考試具有以下特色。

●情境式命題（Scenario-based）：題目描述一個具體的商業情境，要求考生運用管理理論針對該情境進行分析並提出解方。

●以測驗「策略規劃能力」為核心：該證照旨在檢核考生是否能整合企業各項核心功能面知識，如行銷管理、財務管理與作業管理，並結合組織行為與策略管理等管理綜合面向，展現整體性與系統性的分析與判斷能力。

●嚴格的通過率：為了維持證照的含金量，我們堅持高鑑別度，目前的通過率僅約35%，確保每一位通過者都具備了真材實料。

2. 將 ESG 納入核心職能

為了回應SDGs的趨勢，我們已著手進行題庫的擴充，邀請專家學者將ESG、企業倫理與永續經營的概念結合並轉化為考題。預計在2026年的下半年，新版的考題將正式上線。這意味著，未來要取得這張證照，考生不僅要懂得為企業賺取利潤最大化，更要懂得如何兼顧互動關係人的利益（永續發展）。

給大學主事者的建議：找回教育的初心

筆者不是不知道在生源減少的寒冬中經營學校的艱辛。但歷史告訴我們，教育品牌的建立需要數十年的累積，卻可能因為幾年的寬鬆懈怠而毀於一旦。招生困難，應思考如何發展特色，如：結合在地特性或針對特定產業培養人才，或者在教學方法上創新（如AI與管理學習中的創新性結合）等等；堅持教育的品質，而非全面棄守學術的標準。此其間，參與嚴謹的第三方認證（如ACCSB認證）或許過程辛苦，但它能幫助系所在嚴峻的競爭環境下，堅持建立完善的品保機制（PDCA），這是學校永續經營的根本。

給企業界的建議：用選才落實ESG

在此呼籲企業界的領袖們：您是高等管理教育產品的最終使用者。如果您抱怨現在臺灣的MBA／EMBA生不好用、缺乏策略性邏輯思維與分析能力、不懂職場倫理與人際相處之道，那麼請您用行動來支持「堅持正常管理教育品質」的學校。

●認同優質認證：在招聘時，請優先關注那些通過ACCSB認證系所的畢業生。您的每一次錄用，都是對認真辦學者的讚賞投票。

●採納專業證照：將「策略經營分析師」等具公信力的證照列為儲備主管或核心幹部（MA）甄選的加分條件。這不僅能幫您篩選出具備實戰潛力的人才，更是您實踐 ESG中「支持優質教育」的具體作為 。

●參與產學合作：不要只是捐款，請參與學校的課程設計或擔任業師，將產業界對永續人才的真實需求（如碳管理、供應鏈韌性等等）帶入校園。

結語：教育品質，是唯一的出路

面對高等教育的亂象，我們或許曾因沈默而感到後悔──正如筆者後悔當年只在教育部內部會議中反對，而沒有更強烈地在公眾的媒體上發聲，呼籲各界應反對專科學校的全面升格 。但今天，我們這一群管理學界的資深學者，願意在管科會這個「非營利的學會組織」所提供的認證平台上，以ACCSB院系所認證機制與ACCBE經營分析師個人證照，為臺灣的管理教育築起一道品質的防線。

「好酒不怕巷子深」的時代可能已經過去了。在資訊爆炸且高等學位貶值的時代，我們必須主動出擊，大聲疾呼堅持教育品質的重要性。因為我們深信，唯有堅持品質，臺灣的高等教育才能在國際舞台上保有競爭力；唯有培育出真正具備能力與品格的人才，我們的企業才能在全球永續發展的賽道上，跑得長久、跑得穩健。

這是一條漫長而寂寞的路，但為了臺灣的下一代，我們義無反顧。誠摯邀請所有關心臺灣競爭力與永續發展的朋友們，加入我們的行列，共同守護臺灣高等教育的品質與價值。