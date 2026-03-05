IEET公告114學年度認證結果

@UdnCms3Tag-bebccdf9-477d-4283-8eb4-af666733ec0c【文．中華工程教育學會】

中華工程教育學會（IEET）於1月30日（星期五）公告114學年度認證結果，詳細認證結果可於IEET網站-系所查詢取得（www.ieet.org.tw）。

IEET 114學年度認證在國內共計有共26校137系（所、學位學程）通過認證，認證有效期自2026年1月1日起算，其中包括「工程教育認證」（EAC-華盛頓協定／EUR-ACE Label）共98系、「工程技術教育認證」（TAC-雪梨協定）及「應用技術教育認證」（TAC-AD）共9系、「技術教育認證」（GTAC）及「技術教育認證」（GTAC-AD）共11系、「資訊教育認證」（CAC-首爾協定）共14系、「建築教育認證」（AAC-坎培拉協定）及「建築教育認證-空間規劃與設計」（AAC-SPD）共3系、「設計教育認證」（DAC）共2系。

基於國際多邊承認（Multilateral Recognition）架構，上述與國際協定對應的國內通過認證學程自2026年1月起畢業的學生將分別受相關國際協定認可，於協定會員申請專業執照時，學歷將受認可。

註：

「EAC」代表「工程教育認證」；

「TAC」代表「工程技術教育認證」；

「TAC-AD」代表「工程技術教育認證－副學士學位」；

「GTAC」代表「應用技術教育認證」；

「GTAC-AD」代表「應用技術教育認證－副學士學位」；

「CAC」代表「資訊教育認證」；

「AAC」代表「建築教育認證」；

「AAC-SPD」代表「建築教育認證－空間規劃與設計」；

「DAC」代表「設計教育認證」。