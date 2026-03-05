IEET公告114學年度認證結果

@UdnCms3Tag-bebccdf9-477d-4283-8eb4-af666733ec0c【文．中華工程教育學會】
中華工程教育學會（IEET）於1月30日（星期五）公告114學年度認證結果，詳細認證結果可於IEET網站-系所查詢取得（www.ieet.org.tw）。
IEET 114學年度認證在國內共計有共26校137系（所、學位學程）通過認證，認證有效期自2026年1月1日起算，其中包括「工程教育認證」（EAC-華盛頓協定／EUR-ACE Label）共98系、「工程技術教育認證」（TAC-雪梨協定）及「應用技術教育認證」（TAC-AD）共9系、「技術教育認證」（GTAC）及「技術教育認證」（GTAC-AD）共11系、「資訊教育認證」（CAC-首爾協定）共14系、「建築教育認證」（AAC-坎培拉協定）及「建築教育認證-空間規劃與設計」（AAC-SPD）共3系、「設計教育認證」（DAC）共2系。
基於國際多邊承認（Multilateral Recognition）架構，上述與國際協定對應的國內通過認證學程自2026年1月起畢業的學生將分別受相關國際協定認可，於協定會員申請專業執照時，學歷將受認可。
註：
「EAC」代表「工程教育認證」；
「TAC」代表「工程技術教育認證」；
「TAC-AD」代表「工程技術教育認證－副學士學位」；
「GTAC」代表「應用技術教育認證」；
「GTAC-AD」代表「應用技術教育認證－副學士學位」；
「CAC」代表「資訊教育認證」；
「AAC」代表「建築教育認證」；
「AAC-SPD」代表「建築教育認證－空間規劃與設計」；
「DAC」代表「設計教育認證」。
全國教育產業總工會今天召開記者會指出，明年起公立學校教職員退休指標將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55歲才能退休，又教師退休生效日必須配合學期，須以2月1日、8月1日為基準，部分教師將因生日、退休生效日等門檻限制，即便能退休也退不得，影響校園人力新陳代謝。
針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定，校長與教師自願退休生效日以2月1日或8月1日為準。此設計雖有利學期人力安排，卻在新舊制轉換期間衍生「制度性卡關」。全國教育產業總工會上午舉行記者會，理事長林蕙蓉指出，有教師於民國115年已達「年資31年、年齡53歲」指標，卻因該教師生日於12月11日，達標日落在12月，無法即時退休，又因116年起門檻調整，被迫適用較嚴格新制，退休延至118年2月，類似情況並非個案。全教產呼籲主管機關放寬標準，避免「老的退不了，新的進不來」的師資停滯情況。
國立成功大學（簡稱成大）近年的實踐顯示，永續推動若能以完善的品保機制為基礎，並透過場域深耕與人文關懷加以落實，便能同時兼顧制度穩定性與情感連結，使永續從計畫層次深化為可被信任、可長期運作的校務能力。本文因此嘗試以高教品保視角，說明成大如何在制度與實踐之間建立可追溯的證據鏈，使永續既能被檢核，也能被理解，進而成為一所大學的「可信任能力」。
教育部自107年度開始推動「教育部補助大專校院延攬國際頂尖人才計畫」（簡稱玉山學者計畫），以協助各大專校院延攬國際頂尖人才，提升我國高等教育之競爭力及國際影響力。本期評鑑雙月刊邀請國立政治大學（簡稱政大）玉山青年學者李曉惠教授，分享她如何透過跨領域思維，以供應鏈為主軸發展新興研究議題，並協助臺灣擴展並深化國際連結。李教授之專長為供應鏈管理、實證運營學、創新與社會企業責任，除了長期深耕研究，在政大商學院資訊管理學系投入教學和系務方面也不遺餘力。李教授也分享她整合玉山學者計畫及學校發展的核心目標，進行前瞻性長期學術規劃的經驗。
財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心或本會）致力與大學共同提升高等教育品質，於2025年12月26日舉辦第五場高教品保論壇，主題為「以校務研究驅動大學教育品質保證」，由本會李德財董事長主持、陳毓文處長引言，邀請臺北醫學大學（簡稱北醫）吳麥斯校長擔任第一位講者，主題為「大學校務研究之發展概況：從專業組織建立到支持校務治理的實踐與展望」，而由本會前董事長黃榮村教授擔任第二位講者，主題為「TAIR十週年Quo Vadis？」。論壇由本會引出從校務評鑑所觀察到的校務研究現狀，由兩位講者分享目前大學校務研究之概況及面對之挑戰，並說明因應國際趨勢、教育變革、人工智慧科技興起等挑戰，大學須如何善用校務研究，落實自我改善機制。本文摘錄論壇內容，盼引起各界共同探討IR與QA交會下所開展的高教治理圖像。
教育部推動教學實踐研究計畫，鼓勵教師從課堂現場出發，透過持續的行動、實證及反思，逐步深化教學轉變。本文邀請獲得110、111、112年度績優計畫的國立臺灣海洋大學地球科學研究所張英如助理教授，分享她如何透過地質「做中學」、「教中學」及「概念圖」等創新教學方式，突破課堂時數與空間的限制，提升學習歷程的續航性和趣味性，進而強化學生的學習成效。
