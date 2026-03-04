聽新聞
AI女力 國科會女婕思競賽活動3月8日正式啟動
國科會2026 TechGiCS 科技女婕思競賽即將啟動，國科會表示，本屆競賽分為高中職及大專校院組，包含「資安闖天關」及「創意發想賽」兩項賽事，於3月8日至31日開放組隊報名。
國科會主委吳誠文指出，面對AI時代科技快速演進，資安已是國家韌性的關鍵基礎。國科會除持續聚焦關鍵科研、用科技解決社會需求外，也強化STEM人才培育，往下扎根協助同學從實際情境出發、思考解方，以強化國家競爭力。他也感謝產業投入資源及學校的支持引導，讓更多女性能在資安領域突破框架、持續成長。
中華資安總經理洪進福指出，未來企業端資安人才需求，跨域能力是關鍵，鼓勵同學們把握國家所提供的實作、交流與媒合機會，提早探索職涯並累積相關能力。
第3至5屆參賽代表林星主表示，透過女婕思平台不僅能持續學習，更能獲得企業資源支持，讓探索科技的路，能與志同道合者一起同行。活動與報名資訊將同步公告於活動網站（https://gics.tw/）。
