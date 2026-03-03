青年暑期社區職場體驗徵件 邀非營利組織提供職缺
教育部青年發展署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請從事社區產業或社會公益的非營利組織提供暑期職缺，讓青年有機會參與地方發展，3月13日中午12時截止提案。
教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為提供大專以上在學青年具學習性的多元體驗機會，協助其體驗學習、適應職場，青年署因此推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，以從事社區產業、推動社會公益的非營利組織作為職場體驗領域。
115年「青年暑期社區職場體驗計畫」開放徵件中，邀請全台從事社區產業或社會公益相關的非營利組織提供暑期職缺，青年署也將全額補助參與計畫的每名學生1.5個月薪資，並提供輔導費給組織，希望讓青年有機會參與地方發展與社會服務。
青年署提到，屏東縣青年願景屏台發展協會參與114年計畫，由中山大學學生林采萱、黃暐竤分別擔任文化體驗活動策劃人員、影像和平面紀錄人員，兩人在體驗期間共同策劃與執行「2025屏東國際走讀日」活動，帶領39名國際友人深入走訪屏東舊城地區。
國際走讀日活動以英語導覽為核心，結合在地文化體驗與職人生命故事，並設計8大互動環節，包括藥籤體驗、季節藥材品嚐、冷泡茶製作等，讓國際友人感受屏東的活力與台灣文化的獨特魅力。
林采萱表示，在體驗過程中磨練跨文化溝通臨場反應能力，還看到店家從陌生到信任的過程，深刻體會到人與人之間的溫度，成功將課堂所學轉化為職場能力；黃暐竤提到，在體驗階段學到團隊策劃、危機處理與美編發想等實務技能，也為未來踏入職場增添心理安全感。
