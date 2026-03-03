快訊

青年暑期社區職場體驗徵件 邀非營利組織提供職缺

中央社／ 台北3日電

教育部青年發展署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請從事社區產業或社會公益的非營利組織提供暑期職缺，讓青年有機會參與地方發展，3月13日中午12時截止提案。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為提供大專以上在學青年具學習性的多元體驗機會，協助其體驗學習、適應職場，青年署因此推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，以從事社區產業、推動社會公益的非營利組織作為職場體驗領域。

115年「青年暑期社區職場體驗計畫」開放徵件中，邀請全台從事社區產業或社會公益相關的非營利組織提供暑期職缺，青年署也將全額補助參與計畫的每名學生1.5個月薪資，並提供輔導費給組織，希望讓青年有機會參與地方發展與社會服務。

青年署提到，屏東縣青年願景屏台發展協會參與114年計畫，由中山大學學生林采萱、黃暐竤分別擔任文化體驗活動策劃人員、影像和平面紀錄人員，兩人在體驗期間共同策劃與執行「2025屏東國際走讀日」活動，帶領39名國際友人深入走訪屏東舊城地區。

國際走讀日活動以英語導覽為核心，結合在地文化體驗與職人生命故事，並設計8大互動環節，包括藥籤體驗、季節藥材品嚐、冷泡茶製作等，讓國際友人感受屏東的活力與台灣文化的獨特魅力。

林采萱表示，在體驗過程中磨練跨文化溝通臨場反應能力，還看到店家從陌生到信任的過程，深刻體會到人與人之間的溫度，成功將課堂所學轉化為職場能力；黃暐竤提到，在體驗階段學到團隊策劃、危機處理與美編發想等實務技能，也為未來踏入職場增添心理安全感。

相關新聞

教助磁吸／幼教師離職潮 減薪轉任特教助理員也甘願？

代理教師「年資敘薪」上路，公立幼兒園出現教保員離職潮；幼教團體觀察，近期還出現幼教老師轉任特教助理員趨勢，有專家憂心這波離職潮恐將動搖幼教品質根本。特教助理員主要協助班級中的特教生學習，工作門檻較低、工資也沒有教保員、幼教老師高，是什麼原因吸引他們轉職？

新北初任校長實境共學 AI智慧社群助攻教學領導

新北市教育局今於育林國中辦理「初任校長課程及教學領導實踐社群」活動，聚焦新課綱下的教學領導力養成。透過分組互動、情境引導與真實課堂觀察，帶領校長從「看見教學」走向「引領教學」，並結合數位工具與素養導向教學設計，強化課堂實作與校務推動的連結。

國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表報告，其中全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％，早出晚歸、密集考試、睡眠不足為主要原因，有6成國中生每日考試達3至5科，更有16.8％單日考超過6科，有44.4％國中生睡眠不足8小時。

國教署辦學習歷程檔案研習 宣導四大常見問題

為深化學生學習歷程檔案內涵，教育部國教署3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，透過加強宣導學習歷程檔案實務經驗，提升學校行政效能及強化學習歷程檔案推動動能。研習中並提到學習歷程檔案操作面上常見問題，如用手機測試系統、文字缺漏、版面錯置等等，提醒現場教師加強宣導。

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

