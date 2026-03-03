快訊

百年前的黃欣 在高中生聲音裡重生

聯合報／ 記者何定照／即時報導
作家吳品瑜最新著作《誰是黃欣？》書寫日治仕紳、教育者、實業家黃欣故事。圖／玉山社提供
作家吳品瑜最新著作《誰是黃欣？》書寫日治仕紳、教育者、實業家黃欣故事。圖／玉山社提供

不只是一本書，而是一場歷史顯影的社會實驗。作家吳品瑜最新著作《誰是黃欣？》書寫日治仕紳、教育者、實業家黃欣故事，3月2日進一步與台南家齊高中進行二創計畫，共同挑戰「廣播劇製作」，將黃欣的故事轉化為聲音劇碼。

吳品瑜表示，黃欣百年前可說性別平權先鋒，不僅寫劇本《破滅的危機》討論女性處境，甚至曾帶隊領一群台南名媛去日本留學，還寫過女同志的小說，非常前衛。

她說，《誰是黃欣？》成書後，她與一群家齊高中的學生，共同挑戰「廣播劇製作」，進行校園二創，可說一場關於「台灣主體性」的集體顯影。從學生們在行前熱切討論黃欣的聲音，她感到黃欣已不再是史料裡的黑白照片，而是活在他們聲音裡的創意偶像。

黃欣曾孫黃偉傑、黃溪泉孫女楊黃美幸（彭明敏基金會董事長）也捐款贊助這個二創企劃。吳品瑜表示，這不僅是資金的挹注，更是讓當年黃家「致力興學、文化助產」的家風，在百年後找到了現代的接棒者。

廣播劇在曾文溪電台錄製，吳品瑜說，這是她「不只是寫一本書」的企圖心。她希望建立一個模式，讓歷史人物成為載體，承載起家族精神的延續與年輕世代的母語自信。

相關新聞

國教署辦學習歷程檔案研習 宣導四大常見問題

為深化學生學習歷程檔案內涵，教育部國教署3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，透過加強宣導學習歷程檔案實務經驗，提升學校行政效能及強化學習歷程檔案推動動能。研習中並提到學習歷程檔案操作面上常見問題，如用手機測試系統、文字缺漏、版面錯置等等，提醒現場教師加強宣導。

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

新北初任校長實境共學 AI智慧社群助攻教學領導

新北市教育局今於育林國中辦理「初任校長課程及教學領導實踐社群」活動，聚焦新課綱下的教學領導力養成。透過分組互動、情境引導與真實課堂觀察，帶領校長從「看見教學」走向「引領教學」，並結合數位工具與素養導向教學設計，強化課堂實作與校務推動的連結。

國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表報告，其中全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％，早出晚歸、密集考試、睡眠不足為主要原因，有6成國中生每日考試達3至5科，更有16.8％單日考超過6科，有44.4％國中生睡眠不足8小時。

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

