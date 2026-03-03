百年前的黃欣 在高中生聲音裡重生

不只是一本書，而是一場歷史顯影的社會實驗。作家吳品瑜最新著作《誰是黃欣？》書寫日治仕紳、教育者、實業家黃欣故事，3月2日進一步與台南家齊高中進行二創計畫，共同挑戰「廣播劇製作」，將黃欣的故事轉化為聲音劇碼。

吳品瑜表示，黃欣百年前可說性別平權先鋒，不僅寫劇本《破滅的危機》討論女性處境，甚至曾帶隊領一群台南名媛去日本留學，還寫過女同志的小說，非常前衛。

她說，《誰是黃欣？》成書後，她與一群家齊高中的學生，共同挑戰「廣播劇製作」，進行校園二創，可說一場關於「台灣主體性」的集體顯影。從學生們在行前熱切討論黃欣的聲音，她感到黃欣已不再是史料裡的黑白照片，而是活在他們聲音裡的創意偶像。

黃欣曾孫黃偉傑、黃溪泉孫女楊黃美幸（彭明敏基金會董事長）也捐款贊助這個二創企劃。吳品瑜表示，這不僅是資金的挹注，更是讓當年黃家「致力興學、文化助產」的家風，在百年後找到了現代的接棒者。

廣播劇在曾文溪電台錄製，吳品瑜說，這是她「不只是寫一本書」的企圖心。她希望建立一個模式，讓歷史人物成為載體，承載起家族精神的延續與年輕世代的母語自信。