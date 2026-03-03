快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

聯合報／ 記者李芯／台北報導
EdYouth常務理事洪振翔（左起）、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖，下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法。報告提到全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比率從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影
EdYouth常務理事洪振翔（左起）、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖，下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法。報告提到全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比率從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

兒盟去年底針對超過兩千名國中生進行學習壓力的問卷調查，其中私校學生占百分之九點五。兒盟政策發展處副處長李宏文指出，兒盟從二○一一年起共做四次學習壓力調查，發現「重度」疲勞、身心健康亮紅燈的高危險群，從百分之十五點三上升到百分之十九點二。

國中生現在面臨早出晚歸、密集考試、睡眠不足等問題，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。根據調查，全部學生有兩成花卅分鐘以上通勤，私校學生更有兩成三通勤時間超過一小時；一成七的學生在最近一個月內，曾一天考超過六科；私校五成四學生睡眠不足、公立則是四成四。

李宏文提醒，國中生現正面臨心理健康危機，調查指出，有將近三成國中生因課業壓力大萌生自我傷害或尋短念頭，但當國中生遇到困擾時，有近四分之一選擇不和任何人談，百分之十五點二會向生成式ＡＩ求助，向父母談的有百分之卅五點八，尋求學校輔導老師的僅百分之六。

立法委員張雅琳表示，應落實學生輔導法，讓孩子在遇到挫折時更願意找輔導老師協助。北教大心諮系教授陳柏霖則提醒，現在年輕世代在有煩惱時常常會求助生成式ＡＩ，和ＡＩ對話並不是最好的做法，應尋求受過專業訓練的諮商師。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國中生 私校 AI 壓力 輔導老師

國教署辦學習歷程檔案研習 宣導四大常見問題

為深化學生學習歷程檔案內涵，教育部國教署3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，透過加強宣導學習歷程檔案實務經驗，提升學校行政效能及強化學習歷程檔案推動動能。研習中並提到學習歷程檔案操作面上常見問題，如用手機測試系統、文字缺漏、版面錯置等等，提醒現場教師加強宣導。

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

新北初任校長實境共學 AI智慧社群助攻教學領導

新北市教育局今於育林國中辦理「初任校長課程及教學領導實踐社群」活動，聚焦新課綱下的教學領導力養成。透過分組互動、情境引導與真實課堂觀察，帶領校長從「看見教學」走向「引領教學」，並結合數位工具與素養導向教學設計，強化課堂實作與校務推動的連結。

國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表報告，其中全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％，早出晚歸、密集考試、睡眠不足為主要原因，有6成國中生每日考試達3至5科，更有16.8％單日考超過6科，有44.4％國中生睡眠不足8小時。

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

