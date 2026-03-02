快訊

新北初任校長實境共學 AI智慧社群助攻教學領導

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市教育局長張明文到場給國中小的初任校長勉勵，善用AI工具成為最佳教育夥伴，減輕校長、教師的教學準備負擔之外，也成為校長跟教師在教育現場的最佳助手。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今於育林國中辦理「初任校長課程及教學領導實踐社群」活動，聚焦新課綱下的教學領導力養成。透過分組互動、情境引導與真實課堂觀察，帶領校長從「看見教學」走向「引領教學」，並結合數位工具與素養導向教學設計，強化課堂實作與校務推動的連結。

教育局長張明文表示，課程與教學是學校運作核心，校長是課程領導的關鍵舵手。新北以「專業增能、自主社群、支持陪伴」三軌並進，協助初任校長縮短摸索期，更有方法地帶動教學改變。透過社群同儕對話、專家陪伴與可直接套用的策略工具，讓校務管理更精準、教學領導更聚焦，進一步提升學生學習成效。

講師林文虎指出，校長在教育現場扮演「首席教師」角色，必須能看懂教學品質、也能欣賞教師專業，才能抓準學校發展方向。本次課程以「實境共學」方式，安排校長走進不同背景教室觀課。例如在育林國中，以情境任務引導學生討論與表達，校長們現場運用觀課工具蒐集學習證據，並透過數位回饋機制，即時掌握學生理解落點，回到會議桌上將「議課」轉化為具體「改課」行動清單，協助團隊找到優化課堂的切入點。

育林國中校長馮宜欣分享，透過社群參與，校長能在多元教學現場中對照、提問與反思，形成「共學共好」的專業循環。針對班級經營與學習差異等問題，社群透過同儕提案與督學引導，將抽象困境拆解為可執行步驟，回到校內帶領教師共備、調整教案，再回社群驗證成效，讓教學優化持續深化。

和美國小校長林雁平則指出，偏鄉學校常面臨師資流動與新進教師比例較高的挑戰，更需穩定教學品質。透過社群以各校實際案例交流經驗，分享可複製的共備流程與教學策略，協助教師快速建立教材架構，讓學生「有系統地學習」，提升整體學習成效。

教育局表示，本學年度已規畫17場次社群活動，並串聯全年專業成長行動，自3月「How課馬拉松」起跑，接續4月與12月「學習共同體市級公開課暨國際研討會」、6月「國際論壇暨教學博覽會」、7月「AI教育年會」、8月「AI教育豐年季」及11月「夢的N次方」等活動，持續強化校長「看課、議課、改課」的實作能力，讓教學領導在校園落地生根。

講師利用同學上台解答的過程中，與同學透過舉手互動了解各個同學對於課程的吸收狀況。圖／新北市教育局提供
觀課完畢後，透過老師的觀課的回饋進行議課，講師分享豐富的教學經驗回饋給教師。圖／新北市教育局提供
