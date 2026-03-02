國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表報告，其中全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％，早出晚歸、密集考試、睡眠不足為主要原因，有6成國中生每日考試達3至5科，更有16.8％單日考超過6科，有44.4％國中生睡眠不足8小時。

兒盟提到，近7成學生認為成績沒有達到自身期望，且過半數學生坦言，分數好壞會直接主宰一整天心情，甚至家庭關係，高達44.4％的學生認為，當成績表現不理想時，會明顯感受到家長的重視程度下降，當成績與自我價值掛鉤，會讓孩子陷入「只有考好才值得被愛」的恐懼。有28%國中生因課業重壓產生自傷念頭，且有24.6%選擇不跟任何人談。

台北教育大學心諮系主任陳柏霖表示，相較於學業表現，學生的情緒健康與學校適應更為重要，若能建立良好心理狀態，長期學習成效反而更佳，若過度聚焦成績與升學指標，恐降低學生對學習的興趣，甚至衍生焦慮與拒學等問題，需透過教育與家庭共同合作改善。

2026臺灣國中生學習壓力調查報告下午發表，表示國中生「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影