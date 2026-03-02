快訊

國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北報導
兒盟政策發展處副處長李宏文（左起）、EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法。記者蘇健忠／攝影
兒盟政策發展處副處長李宏文（左起）、EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法。記者蘇健忠／攝影

EdYouth常務理事洪振翔、立委張雅琳、兒盟政策發展處副處長李宏文、立委羅廷瑋、北教大心諮系教授陳柏霖下午一起出席2026臺灣國中生學習壓力調查報告記者會，分享各自對調查報告的看法，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表報告，其中全台近56.7％學生處於「中等以上疲勞」，「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％，早出晚歸、密集考試、睡眠不足為主要原因，有6成國中生每日考試達3至5科，更有16.8％單日考超過6科，有44.4％國中生睡眠不足8小時。

兒盟提到，近7成學生認為成績沒有達到自身期望，且過半數學生坦言，分數好壞會直接主宰一整天心情，甚至家庭關係，高達44.4％的學生認為，當成績表現不理想時，會明顯感受到家長的重視程度下降，當成績與自我價值掛鉤，會讓孩子陷入「只有考好才值得被愛」的恐懼。有28%國中生因課業重壓產生自傷念頭，且有24.6%選擇不跟任何人談。

台北教育大學心諮系主任陳柏霖表示，相較於學業表現，學生的情緒健康與學校適應更為重要，若能建立良好心理狀態，長期學習成效反而更佳，若過度聚焦成績與升學指標，恐降低學生對學習的興趣，甚至衍生焦慮與拒學等問題，需透過教育與家庭共同合作改善。

2026臺灣國中生學習壓力調查報告下午發表，表示國中生「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影
2026臺灣國中生學習壓力調查報告下午發表，表示國中生「重度學習疲勞」比例從100年的15.3％攀升至115年的19.2％。記者蘇健忠／攝影

陳柏霖 羅廷瑋 張雅琳

相關新聞

國教署辦學習歷程檔案研習 宣導四大常見問題

為深化學生學習歷程檔案內涵，教育部國教署3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，透過加強宣導學習歷程檔案實務經驗，提升學校行政效能及強化學習歷程檔案推動動能。研習中並提到學習歷程檔案操作面上常見問題，如用手機測試系統、文字缺漏、版面錯置等等，提醒現場教師加強宣導。

國中生學習壓力調查報告發表 44.4％睡眠不足8小時、3原因曝光

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

推動融合教育在地化 2026TSSE研討會徵稿啟動

為接軌國際特殊教育理論並轉化為在地教學策略，教育部規畫辦理「2026 TSSE 國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿。本次會議聚焦探討融合教育未來藍圖，論文徵稿截止日為2026年8月28日。

鮮奶政策上路首周兌換約5成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約42.2%。多名新北市民代肯定政策立意，但也指出成效仍有提升空間，除應釐清兌換率未過半的原因外，更須關注城鄉可近性差距與宣導力道，讓政策真正落實到每位學童。

