過去談到出國遊學，多數人聯想到的是拓展視野、體驗文化或短暫轉換生活節奏。然而，最新調查顯示，台灣民眾對海外學習的期待正在改變。出國不再只有「看看世界」，而是逐漸成為人生與職涯規劃的重要選項。

根據 EF 海外遊留學國際文教機構發布的《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，並由 TVBS 民調中心進行調查發現，台灣海外學習需求正明顯分化，逐步形成「體驗型」與「職涯型」兩大學習路徑，反映不同世代與人生階段對出國目的的重新定位。

從出國看看世界到規劃未來，海外學習走向體驗型與職涯型分流。 圖／EF海外留遊學 提供

海外學習動機改變 從語言學習走向人生規劃

調查顯示，尚未出國者多以「提升語言能力」作為主要動機，占比達 40.2%。然而，在已有海外學習經驗者回顧收穫時，結果出現明顯轉變。

高達 63.1% 的受訪者認為，最大的收穫來自「體驗異國文化與探索世界」，其次為「拓展國際視野」（48.4%），而「語言能力提升」（44.1%）反而退居後段。

這項落差顯示，語言往往是促使人出發的原因，但真正留下長期影響的，則是跨文化理解能力、自我適應力，以及面對未知環境的成長經驗。

EF 海外遊留學觀察指出，越來越多學習者在完成海外學習後，開始重新思考升學方向、職涯選擇與人生目標，使海外經驗從短期進修轉變為長期發展的起點。

體驗型與職涯型學習需求同步成長

白皮書進一步發現，海外學習正出現明確分流。

以青少年與學生族群而言，出國學習的重要動機包含建立國際友誼與拓展生活經驗。15 至 19 歲族群中，有高達 90.4% 表示，遊學的重要價值在於認識來自不同國家的同儕與建立人際連結。對這個世代而言，海外學習是一段探索自我與世界的位置。

另一方面，進入職場或準備升學的族群，則更傾向將海外學習視為能力投資。他們關注語言實力、國際溝通能力，以及未來升學或跨國工作的競爭優勢。

EF 海外遊留學表示，近年諮詢內容明顯改變，許多家庭不再只詢問課程長短，而是開始討論學習路徑如何銜接未來升學與職涯方向。

海外經驗成為升學與職涯的重要轉折點

調查也顯示，62.7% 的受訪者表示，自己或身邊親友曾因外語能力獲得升遷或工作機會。海外學習所累積的，不僅是語言能力，更包含跨文化溝通、自主決策與問題解決能力。

這些能力往往在回國後持續發揮影響，成為申請海外學校、進入國際企業或轉換職涯跑道的重要基礎。

EF 海外遊留學指出，當全球人才競爭日益加劇，具備海外學習經驗的學生與職場人士，在面對多元文化環境時往往展現更高適應力，也更容易取得國際機會。

出國不只是體驗 而是提前布局未來

《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》總結，台灣社會對海外學習的理解正從單一目的走向多元規劃。

有人選擇透過短期遊學探索世界，也有人將海外學習納入升學與職涯策略。不同選擇背後，共通點在於提早累積面向世界的能力與視野。

當出國從一次旅行，轉變為一次對未來的準備，海外學習的價值也不再停留在當下，而成為影響人生方向的重要契機。

關於 EF 海外遊留學國際文教機構

EF 海外遊留學國際文教機構 創立於瑞典，全球總部設於瑞士，擁有超過 60 年國際教育經驗，為全球最具規模與影響力的國際教育機構之一。EF 海外遊留學 長期致力於透過語言學習與跨文化交流，協助學生在母語環境中培養語言能力與國際視野。EF 於全球50多個國家設有自營校區，學生來自超過 100 個國家，提供穩定且具系統性的國際學習環境。

EF 海外遊留學 針對國中小與高中學生，提供寒暑假遊學、海外升學準備、高中交換學生與國際寄宿中學等方案；同時也為成人與在職人士規劃海外語言進修、學年制語言留學與打工度假語言培訓，EF 以「沉浸式學習（Live the language）」為核心，讓學生在安全且有支持的環境中實際使用語言、理解文化，逐步建立自信與國際溝通能力，為未來升學與國際發展做好準備。

