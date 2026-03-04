企業主出國進修，是為了拓展人脈嗎？最新調查結果顯示，答案與大眾想像不同。

EF 海外遊留學國際文教機構發布《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》指出，台灣企業主與自營事業者選擇海外學習時，最重視的並非社交資源，而是能立即投入工作的語言溝通能力。

調查顯示，在企業主與自營事業者族群中，僅有 1.3% 將「建立國際人脈」列為出國主要動機，比例為所有族群最低，顯示決策者對進修目的高度務實。

老闆進修不為人脈，調查揭露企業主更重視「語言即戰力」。 圖／EF海外留遊學 提供

溝通效率比人脈更重要 企業主進修目標明確

若不是為了人脈，企業經營者出國學什麼？

調查結果指出，高達 74.3% 的企業主與自營事業者認為，海外學習最大的價值在於「語言能力顯著進步」，比例高於一般上班族。

EF 海外遊留學觀察，對企業決策者而言，語言能力直接影響跨國談判、合作效率與資訊判讀速度。當企業經營逐漸走向國際市場，能否即時溝通，往往比建立關係更重要。

不少企業主選擇透過短期或密集型海外學習，在全外語環境中快速提升實戰能力。

職場趨勢改變 語言能力成為競爭基本門檻

白皮書同時發現，語言能力正在成為職場發展的重要條件。

有 62.7% 的受訪者表示，自己或身邊親友曾因外語能力獲得工作機會或升遷。語言能力已從加分項目，逐漸轉變為影響職涯發展的關鍵因素。

EF 海外遊留學指出，企業端對人才的期待正在改變。企業更看重的是能否在國際情境中直接溝通與解決問題，而非單純擁有學歷或證照。

海外學習成為企業經營者的職涯投資

《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》顯示，海外學習正從個人成長選項，轉變為企業經營者提升競爭力的重要策略。

在沉浸式學習環境中，語言成為每日決策與溝通工具。學習者必須即時理解、回應並解決問題，進而建立跨文化溝通能力與國際視野。

EF 海外遊留學表示，當企業主選擇重新投入學習，目的不再是累積經歷，而是讓自己具備直接與世界對話的能力。

隨著全球市場連結加深，語言能力已不只是學習選項，而是企業決策者持續進化的重要基礎。

關於 EF 海外遊留學國際文教機構

EF 海外遊留學國際文教機構 創立於瑞典，全球總部設於瑞士，擁有超過 60 年國際教育經驗，為全球最具規模與影響力的國際教育機構之一。EF 海外遊留學 長期致力於透過語言學習與跨文化交流，協助學生在母語環境中培養語言能力與國際視野。EF 於全球50多個國家設有自營校區，學生來自超過 100 個國家，提供穩定且具系統性的國際學習環境。

EF 海外遊留學 針對國中小與高中學生，提供寒暑假遊學、海外升學準備、高中交換學生與國際寄宿中學等方案；同時也為成人與在職人士規劃海外語言進修、學年制語言留學與打工度假語言培訓，EF 以「沉浸式學習（Live the language）」為核心，讓學生在安全且有支持的環境中實際使用語言、理解文化，逐步建立自信與國際溝通能力，為未來升學與國際發展做好準備。

●下載《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，深入了解台灣外語學習與遊留學趨勢

●索取 EF 海外遊留學簡章，了解沉浸式語言學習與海外升學選項

●參加 EF SET 免費英語程度測驗，對照國際標準檢視語言實力

●企業，團體和高中及大學培訓需求，請參閱 Efekta 語言培訓方案：https://www.efekta.com/ 聯絡信箱：info.efekta@ef.com