在薪資成長趨緩、通膨壓力持續升高的就業環境下，「如何為自己加薪」成為多數台灣上班族共同面對的課題。過去被視為職涯保證的學歷，正逐漸失去其絕對優勢，取而代之的，是一項更具流動性、也更貼近全球職場需求的關鍵能力──外語力。

根據 EF 海外遊留學國際文教機構（以下簡稱 EF 海外遊留學） 最新發布的《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，由 EF 海外遊留學委託 TVBS 民調中心進行的全台調查顯示，高達 62.7% 的受訪者表示，自己或身邊親友曾因具備外語能力，而獲得升遷、轉職或更好的工作機會。數據顯示，外語能力已不只是履歷上的加分條件，而是實際影響薪資結構與職涯發展的「薪資跳板」。

外語能力從加分題變生存題 9 成台灣人認同影響薪資。 圖／EF海外留遊學 提供

外語從加分題變成生存題 9 成台灣人已經意識到

白皮書同時指出，90.8% 的台灣民眾認同外語能力對職涯發展至關重要。這項高度共識反映出一個正在發生的轉變：在高度全球化與跨國協作成為常態的職場環境中，外語能力已從「有更好」的加分題，轉變為「沒有不行」的基本生存條件。

尤其在外商企業、科技產業、跨境電商與專業服務領域，英語等外語能力早已成為日常工作的一部分。是否能清楚表達想法、參與國際會議、與海外客戶或同事有效溝通，正逐漸成為評估人才價值的重要指標。相較年資或學歷背景，外語能力的「即戰力」特質，使其成為企業在升遷與用人決策中高度重視的關鍵能力。

不只是學生在學語言 社會人士用外語為職涯加值

EF 海外遊留學指出，從長期觀察來看，近年選擇投入語言進修的族群，早已不限於學生。越來越多 社會人士、在職工作者與轉職族群，主動透過海外學習或沉浸式語言環境，強化實際溝通能力，為職涯創造新的可能性。

許多學習者在職涯中期選擇出國進修語言，並非為了取得證照，而是希望在真實情境中提升表達自信、跨文化理解與專業溝通能力，進而回到職場後，能夠承接更多國際專案或更高層級的職務挑戰。這樣的學習動機，也反映出外語能力在現代職涯中，已被視為一項具備長期回報的自我投資。

薪資結構固化下，外語成為少數仍可主動掌握的槓桿

白皮書分析指出，在整體薪資結構趨於固化、產業升遷空間有限的情況下，外語能力之所以被視為「公平的翻轉工具」，關鍵在於其可累積、可轉移、且不受產業高度限制的特性。無論身處哪一個產業，只要具備足以應對國際溝通的外語能力，便有機會跨越既有職涯框架，拓展更多選擇。

EF 海外遊留學認為，這也解釋了為何在通膨壓力與不確定性升高的年代，越來越多台灣工作者重新審視「投資自己」的價值。相較短期技能或一次性證照，語言能力所帶來的影響，往往能在職涯不同階段持續發酵，成為長期競爭力的一部分。

關於 EF 海外遊留學國際文教機構

EF 海外遊留學國際文教機構 創立於瑞典，全球總部設於瑞士，擁有超過 60 年國際教育經驗，為全球最具規模與影響力的國際教育機構之一。EF 海外遊留學 長期致力於透過語言學習與跨文化交流，協助學生在母語環境中培養語言能力與國際視野。EF 於全球50多個國家設有自營校區，學生來自超過 100 個國家，提供穩定且具系統性的國際學習環境。

EF 海外遊留學 針對國中小與高中學生，提供寒暑假遊學、海外升學準備、高中交換學生與國際寄宿中學等方案；同時也為成人與在職人士規劃海外語言進修、學年制語言留學與打工度假語言培訓，EF 以「沉浸式學習（Live the language）」為核心，讓學生在安全且有支持的環境中實際使用語言、理解文化，逐步建立自信與國際溝通能力，為未來升學與國際發展做好準備。

