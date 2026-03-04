在升遷放緩、工作節奏加速的職場環境中，越來越多 30 世代上班族開始重新思考工作的意義。當職涯走到一個看似穩定、卻逐漸感到疲乏的階段，「是否該按下暫停鍵，重新整理自己？」成為許多人的共同疑問。根據最新發布的《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，一股被稱為「大人系遊學」的趨勢，正悄悄在 30 世代之間成形。

白皮書指出，與以升學或職涯起步為目標的年輕族群不同，30 世代選擇出國學習語言與體驗海外生活，動機已明顯轉向內在需求。這類也被稱為「成人遊學」或「熟齡遊學」的學習型態，不再以證照或薪資回報為首要考量，而是希望透過一段相對完整的異地生活經驗，重新調整步調、找回對人生的掌控感與探索人生新方向。

拒絕職場倦怠！30 世代掀「大人系遊學」風潮 不為加薪，只為重新找回人生方向。 圖／EF海外留遊學 提供

職場打滾十年後的轉折點 30 世代出國動機出現質變

由 EF 海外遊留學國際文教機構 委託 TVBS 民調中心進行的調查顯示，30 至 39 歲族群的出國動機，與 20 世代呈現明顯差異。相較 20–29 歲受訪者中，仍有 40.9% 是為了「語言能力提升」而出國，30 世代選擇海外學習的理由則更加多元且偏向心理層面。

數據顯示，30–39 歲族群中，有 52.2% 表示出國的主要動機是「體驗異國文化」，另有 43.9% 希望透過海外生活「改變人生觀或開拓新方向」。白皮書將此階段定義為「覺醒的轉型期」，反映出這個世代在職涯中期，開始從「累積資歷」轉向「重新校準人生」。

不是逃避職場，而是為了走得更遠

針對外界常見的質疑──「放下工作出國是不是一種逃避？」白皮書的分析給出了不同解讀。調查顯示，阻礙 30 世代出國的最大因素其實並非金錢，而是「工作限制」，比例高達 36.9%，遠高於其他年齡層。這也意味著，選擇出發的人，並不是衝動離開，而是在長時間思考後，為自己按下暫停鍵。

EF 海外遊留學觀察指出，近年參與海外語言學習的在職族群，多半帶著清楚的自我目標。他們並非否定原有職涯，而是希望在高壓工作節奏中，透過較長時間的異地學習與生活，重新整理狀態，為職涯下半場找到更適合的配速。許多人在回國後，選擇以更成熟的心態回到原本的職位，或是在累積足夠能量後，嘗試轉換跑道。

成熟帶來優勢 熟齡學習者更清楚自己要什麼

白皮書也指出，相較年輕族群，30 世代在海外學習的適應力與學習效率往往更高。由於生活經驗與自我認知較為成熟，他們對於獨立生活、跨文化交流的心理門檻相對較低，也更懂得如何將語言學習延伸至真實生活場景中。

這也是「大人系遊學」與學生遊學最大的不同之處。對熟齡學習者而言，課堂只是起點，更多的收穫來自於與當地人互動、參與日常生活，以及在陌生環境中重新認識自己的過程。這些無法被線上課程或短期旅遊取代的體驗，正是吸引 30 世代走向海外的重要原因。

從追求成功，到重新定義成功

《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》顯示，「大人系遊學」的興起，反映的是台灣職場世代對成功定義的轉變。成功不再只是頭銜與薪資的累積，而是能否在工作與生活之間，找到長期可持續的狀態。

對正處於職涯倦怠、或渴望再次突破自我的社會人士而言，出國學習語言與生活，未必是為了立即改變職涯結果，而是一場重新對齊自我方向的過程。在這個選項越來越多、節奏越來越快的時代，暫時離開熟悉的環境，或許正是為了未來能走得更穩、更遠。

