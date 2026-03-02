交響樂版「永遠不回頭」 衛武營大玩樂家致敬「音樂怪博士」陳志遠

「永遠不回頭，不管天有多高...」電影《七匹狼》主題曲「永遠不回頭」，是五、六年級生的勵志神曲，編曲人陳志遠曾創作上千首歌曲，被稱為「音樂怪博士」。7、8日於衛武營登場的「大玩樂家5《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》」，由衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮，攜手金曲歌后曹雅雯和國立台灣交響樂團，以及經公開甄選的合聲歌手，一同重現陳志遠的經典之作。

陳志遠是華語樂壇最具影響力的編曲家與作曲家之一，生前創作過〈最後一夜〉、〈跟著感覺走〉等無數經典。他尤其擅長將古典音樂的豐富層次和管絃樂元素巧妙融入流行歌曲中，使作品更具深度和質感，是「古典與流行」融合的先驅之一。

衛武營表示，本次演出曲目安排別具巧思，除了陳志遠膾炙人口的抒情慢歌，更挑戰了快節奏的〈跟著感覺走〉、搖滾感十足的〈永遠不回頭〉等，加入交響樂編制重新編曲，讓這些金曲在保有原來的精神和溫度外另有煥然一新的不同面貌。

金曲歌后曹雅雯回憶剛拿到「永遠不回頭」的試聽帶時，起初竟沒在第一時間認出旋律，與同事反覆聆聽了30秒才驚覺是這首經典。交響樂細膩的鋪陳，賦予了歌曲更深邃的厚度與層次，讓原本激昂的搖滾靈魂在管弦樂的烘托下，更顯得震撼人心。

「我們希望透過交響樂的形式，讓觀眾聽見這些流行歌曲背後不凡的價值和意義。」衛武營藝術總監簡文彬表示，陳志遠老師的作品本就蘊含著深厚的音樂底蘊，此次的跨界演出不只是單純的流行歌曲加上管絃樂，而是要將這些作品重新「定調」，讓它們以不同的經典姿態流傳下去。

此次在音樂總監櫻井弘二領軍下，多位音樂家將演出曲目的編曲加入古典巧思，讓整場演出更具張力與音樂性。例如德弗札克的e小調第九號交響曲《來自新世界》、蕭邦的降E大調夜曲，作品9之2等眾人耳熟能詳的古典名曲，都被重新編碼進你我記憶中的華語金曲。音樂會首度公開徵選合聲歌手，吸引超過50組報名者，經過兩階段激烈角逐，最後由四位歌手脫穎而出，屆時將登上衛武營歌劇院舞台和曹雅雯一起獻唱。

●《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》詳情請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。