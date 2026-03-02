快訊

國教署辦學習歷程檔案研習 宣導四大常見問題

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」。圖／聯合報系資料照片
為深化學生學習歷程檔案內涵，教育部國教署3月2日線上辦理「114學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，透過加強宣導學習歷程檔案實務經驗，提升學校行政效能及強化學習歷程檔案推動動能。研習中並提到學習歷程檔案操作面上常見問題，如用手機測試系統、文字缺漏、版面錯置等等，提醒現場教師加強宣導。

國教署說，本次研習邀請各高中學校校長、主任、教學及註冊組長、學習歷程檔案提交人員、課程諮詢教師召集人參與，宣導「學習歷程檔案及考招連動之相關注意事項」及「學習歷程檔案推動實務分享」等主題，透過講師專業引導及各類型學校分享相關實務經驗，說明115年度推動學生學習歷程檔案相關配套措施、大學及技專校院考招單位提醒事項，以及高中職學校推動學習歷程檔案的經驗分享。

在實務操作面，國教署亦統整了學生上傳檔案時的常見問題，並提出具體提醒。首先，學生在勾選及上傳資料時，應避免使用手機操作介面測試，以免產生誤差；再來，資料確認上傳前，務必仔細檢視各類檔案，避免出現文字缺漏或版面錯置等情形；第三，學生於畢業前務必登入學校學習歷程平台，下載就學期間的所有檔案，以保障自身未來升學及就業權益。

最後，去年發生多起學習歷程檔案相關誠信爭議，國教署籲請學校行政同仁與教師落實宣導，學生應秉持誠信原則，如實上傳各項學習歷程資料。

國教署表示，盼能透過研習協助學校引導學生瞭解學習歷程檔案精神及內涵，並讓學校更能精準掌握歷程提交及學生升學資訊，且透過第一線經驗分享，不僅能凝聚各校具體共識，更能持續精進在校學習歷程檔案的推動工作。

學習歷程檔案 國教署

