從害怕到獨立　調查揭女性出國成長關鍵在「安全感」

近年女性自我成長與海外學習需求持續提升，出國不再只是語言學習選項，而被視為探索人生方向的重要階段。然而最新調查顯示，在高度成長渴望背後，許多女性仍卡在踏出第一步。

根據《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》調查結果，女性對海外學習的期待明顯高於男性，但同時也更容易受到「必須一個人出國」的心理壓力影響。這項現象反映出台灣女性在追求獨立與面對未知之間的拉鋸。

本調查由 EF 海外遊留學國際文教機構委託 TVBS 民調中心進行。

女性對成長與獨立的期待明顯提升

調查顯示，有 57.3% 的女性認為海外遊學能增強個人獨立性，明顯高於男性的 39.9%。同時，女性認為出國能幫助理解不同文化的比例達 69.2%，認為能改變人生觀的比例為 68.0%，皆高於男性。

EF 海外遊留學觀察指出，對許多 20 至 39 歲女性而言，海外學習已不再只是技能提升，而是一段重新認識自我與建立自信的重要歷程。透過獨立生活與跨文化交流，女性得以跳脫既有生活框架，累積面對世界的能力與視野。

「一個人出國」成女性跨出的最大門檻

然而，高度期待並未完全轉化為行動。調查發現，33.6% 的女性表示「害怕一個人出國或缺乏勇氣」是阻礙成行的主要原因，比例顯著高於男性的 19.1%。

EF 海外遊留學分析，女性面臨的猶豫多來自安全感與未知環境的不確定性，包括對當地治安、生活適應與突發狀況處理的擔憂。這並非能力不足，而是對風險更加審慎的評估結果。

安全支持與學習環境成為關鍵決策因素

白皮書亦顯示，女性對沉浸式海外學習的需求比例達 40.1%，遠高於男性的 22.1%，顯示潛在參與意願其實相當強烈。

EF 海外遊留學指出，當完善的學習與生活支持系統被建立後，多數女性能有效降低心理壓力。包含明確的行前規劃、在地校區支援與同儕學習環境，都有助於提升首次出國學習的安全感與適應度。

隨著海外學習模式日益多元，從短期遊學到團體課程安排，女性得以在可掌握的環境中逐步建立獨立經驗。

海外學習成為女性自我投資的重要選項

《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》顯示，海外學習正逐漸從單一的教育選擇，轉變為女性規劃人生與職涯發展的重要投資方式。

EF 海外遊留學指出，許多女性在海外生活中，第一次真正學會獨立面對問題、建立跨國人際關係，並在不同文化環境中重新認識自己的能力與可能性。這些經驗所帶來的改變，往往超越語言學習本身，成為影響未來選擇的重要養分。

隨著女性對自我成長與人生自主性的重視持續提升，在安全支持與完善規劃下踏出第一步，正讓越來越多女性透過出國學習，走向更獨立且開闊的人生階段。

關於 EF 海外遊留學國際文教機構

EF 海外遊留學國際文教機構 創立於瑞典，全球總部設於瑞士，擁有超過 60 年國際教育經驗，為全球最具規模與影響力的國際教育機構之一。EF 海外遊留學 長期致力於透過語言學習與跨文化交流，協助學生在母語環境中培養語言能力與國際視野。EF 於全球50多個國家設有自營校區，學生來自超過 100 個國家，提供穩定且具系統性的國際學習環境。

EF 海外遊留學 針對國中小與高中學生，提供寒暑假遊學、海外升學準備、高中交換學生與國際寄宿中學等方案；同時也為成人與在職人士規劃海外語言進修、學年制語言留學與打工度假語言培訓，EF 以「沉浸式學習（Live the language）」為核心，讓學生在安全且有支持的環境中實際使用語言、理解文化，逐步建立自信與國際溝通能力，為未來升學與國際發展做好準備。

●下載《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，深入了解台灣外語學習與遊留學趨勢

●索取 EF 海外遊留學簡章，了解沉浸式語言學習與海外升學選項

●參加 EF SET 免費英語程度測驗，對照國際標準檢視語言實力

●企業，團體和高中及大學培訓需求，請參閱 Efekta 語言培訓方案：https://www.efekta.com/ 聯絡信箱：info.efekta@ef.com