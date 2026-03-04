當家長談到孩子出國遊學，最常出現的問題往往是：「回來英文會進步多少？」然而，最新發布的《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》指出，台灣民眾對遊學價值的認知正出現明顯轉變。語言能力固然重要，但「自信」與「獨立」正成為更被看重的核心收穫。

這份由 EF 海外遊留學國際文教機構 委託 TVBS 民調中心進行、針對 850 位台灣民眾的調查顯示，除了「語言能力顯著進步」（60.3%）外，民眾更高度認同遊學能讓學習者「更自信地開口說外語」（59.1%），以及「增強獨立性」（48.5%）。顯示遊留學已從單純的語言補強，轉向全人發展的價值投資。

別再只問「英文考幾分」！93% Z世代認證遊學「改變人生觀」。 圖／EF海外留遊學 提供

心理素質的養成：自信與獨立，成為關鍵資產

數據進一步顯示，整體受訪者認為出國學習帶來的前兩大益處分別為「改變人生觀／開拓眼界」（62.9%）與「更能理解不同文化」（61.2%），兩項指標甚至略高於對語言能力進步的期待。

這反映出台灣家庭對教育的價值排序正在改變。過去重視單字量與考試分數，如今更關注孩子是否能在陌生環境中建立自信、解決問題並與不同文化背景的人溝通。遊學被視為一種真實情境下的歷練，而非單向的知識輸入。

EF 海外遊留學觀察指出，近年家長在諮詢海外語言與遊學規劃時，關注重點已從「考幾分」轉向「孩子會變成什麼樣的人」。這種價值觀的轉移，顯示家長更重視長期能力養成，而非短期成績表現。

Z世代的成年禮：93% 認證「改變人生觀」

在 15–19 歲Z世代族群中，數據更為鮮明。高達 93.0% 的受訪青少年認為，出國學習語言最大的收穫在於「改變人生觀／開拓眼界」，比例遠高於整體平均值（62.9%）。此外，該族群有 90.4% 認為遊學有助於「建立新的人際關係」。

這代表對處於價值觀形成期的年輕世代而言，遊學不只是語言課程，更是一場系統性的世界觀啟蒙。走出熟悉的校園與家庭環境，在跨文化的真實場景中學習與生活，使青少年在短時間內獲得高度密集的成長體驗。

教育觀察指出，當孩子能在異國獨立處理生活大小事，並與來自不同背景的同儕互動時，所建立的自我認同與適應能力，往往遠超過語言技能本身。

從工具到資產：遊留學的社會意義正在改寫

《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》顯示，遊留學的定位正在從「語言工具」轉向「能力資產」。自信溝通、跨文化理解與獨立解決問題的能力，被視為能帶得走、且在 AI 時代更具價值的核心競爭力。

在全球化與數位化快速發展的背景下，單純的語言知識可以被科技輔助，但真實體驗所帶來的心理素質與世界觀拓展，仍難以被取代。這也使得遊學逐漸被視為一種結合教育、成長與自我探索的整合型學習模式。

當家長不再只問「英文考幾分」，而是關心孩子是否變得更自信、更獨立，遊留學的意義，也正在被重新定義。

關於 EF 海外遊留學國際文教機構

EF 海外遊留學國際文教機構 創立於瑞典，全球總部設於瑞士，擁有超過 60 年國際教育經驗，為全球最具規模與影響力的國際教育機構之一。EF 海外遊留學 長期致力於透過語言學習與跨文化交流，協助學生在母語環境中培養語言能力與國際視野。EF 於全球50多個國家設有自營校區，學生來自超過 100 個國家，提供穩定且具系統性的國際學習環境。

EF 海外遊留學 針對國中小與高中學生，提供寒暑假遊學、海外升學準備、高中交換學生與國際寄宿中學等方案；同時也為成人與在職人士規劃海外語言進修、學年制語言留學與打工度假語言培訓，EF 以「沉浸式學習（Live the language）」為核心，讓學生在安全且有支持的環境中實際使用語言、理解文化，逐步建立自信與國際溝通能力，為未來升學與國際發展做好準備。

●下載《2025 EF 台灣外語學習與遊留學趨勢白皮書》，深入了解台灣外語學習與遊留學趨勢

●索取 EF 海外遊留學簡章，了解沉浸式語言學習與海外升學選項

●參加 EF SET 免費英語程度測驗，對照國際標準檢視語言實力

●企業，團體和高中及大學培訓需求，請參閱 Efekta 語言培訓方案：https://www.efekta.com/ 聯絡信箱：info.efekta@ef.com