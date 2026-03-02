學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期
新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。
初期有四大常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉、兌換品項有誤解、供貨與陳列問題、卡片與系統設定問題，教育局已和各通路溝通，要求強化督導與調度，也透過學校宣導、結合健康促進教育等方式，鼓勵規律兌領，穩定提升兌換率。
上路首周遇二二八連假，教育局長張明文說，兌換通路涵蓋各大超商，到外地旅遊，全台超商門市皆可兌換，初期兌換率破五成有達預期成效，會滾動檢討、修正，衝高兌換意願。
部分離超商較遠的學校選擇專案配送機制，永定國小、坪林國小、德拉楠國小、平溪國小及和美國小等五校採專案配送，乳品送至校內發放。
鮮奶政策適用對象是就讀新北市學校或設籍的二至十二歲學童，約三十二萬人，每周可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中生今年八月三十一日起加入領取行列。
新北教育局統計，二月二十三日至二十八日，累計兌換十四萬四千三百一十六瓶，兌換率百分之五十點五；若統計到三月一日下午三時，共兌換十五萬二千九百八十二瓶，整體兌換率百分之五十二點八，學前幼童約五萬五千五百人次，國小學童約九萬五千五百人次。
從兌換品項分析，鮮奶占六成、豆漿三成、優酪乳一成，多數家庭以鮮奶為首選，多元品項兼顧不同飲食習慣與乳糖不耐症等個別因素。
教育局緊盯第一線通路執行情況，彙整出常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉，有要求強化教育訓練。部分學童未主動告知參加活動或誤拿非指定品項，被以一般購物處理。少數門市補貨或標示未即時到位，另有卡片與系統設定問題，補辦兒童卡因跨系統介接有資料更新時間差。
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。