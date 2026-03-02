聽新聞
學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」上路，超商貨架上張貼宣傳資訊鼓勵兌換。記者張策／攝影
新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」上路，超商貨架上張貼宣傳資訊鼓勵兌換。記者張策／攝影

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

初期有四大常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉、兌換品項有誤解、供貨與陳列問題、卡片與系統設定問題，教育局已和各通路溝通，要求強化督導與調度，也透過學校宣導、結合健康促進教育等方式，鼓勵規律兌領，穩定提升兌換率。

上路首周遇二二八連假，教育局長張明文說，兌換通路涵蓋各大超商，到外地旅遊，全台超商門市皆可兌換，初期兌換率破五成有達預期成效，會滾動檢討、修正，衝高兌換意願。

部分離超商較遠的學校選擇專案配送機制，永定國小、坪林國小、德拉楠國小、平溪國小及和美國小等五校採專案配送，乳品送至校內發放。

鮮奶政策適用對象是就讀新北市學校或設籍的二至十二歲學童，約三十二萬人，每周可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中生今年八月三十一日起加入領取行列。

新北教育局統計，二月二十三日至二十八日，累計兌換十四萬四千三百一十六瓶，兌換率百分之五十點五；若統計到三月一日下午三時，共兌換十五萬二千九百八十二瓶，整體兌換率百分之五十二點八，學前幼童約五萬五千五百人次，國小學童約九萬五千五百人次。

從兌換品項分析，鮮奶占六成、豆漿三成、優酪乳一成，多數家庭以鮮奶為首選，多元品項兼顧不同飲食習慣與乳糖不耐症等個別因素。

教育局緊盯第一線通路執行情況，彙整出常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉，有要求強化教育訓練。部分學童未主動告知參加活動或誤拿非指定品項，被以一般購物處理。少數門市補貨或標示未即時到位，另有卡片與系統設定問題，補辦兒童卡因跨系統介接有資料更新時間差。

