推動融合教育在地化 2026TSSE研討會徵稿啟動

為接軌國際特殊教育理論並轉化為在地教學策略，教育部規畫辦理「2026 TSSE 國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿。本次會議聚焦探討融合教育未來藍圖，論文徵稿截止日為2026年8月28日。

教育部指出，本次研討會以「國際視野與在地回應：融合教育中社會情緒學習（SEL）的理論與實踐」為主題，隨著全球教育趨勢邁向多元與共融，社會情緒學習已成為特教領域不可或缺的核心環節。如何面對特教學生在教育環境中的情緒與社交需求，並將國際領先理論轉化為符合在地文化脈絡的策略，是本次會議的核心目標。

為落實學術多元性，大會提供「口頭論文發表」與「海報論文發表」兩種形式。口頭發表以1萬2000字為限，適合深度理論探究；海報發表則以1200字為限，鼓勵創新實務案例或初步研究分享。

教育部說明，徵稿主題涵蓋五大領域，包括國際融合教育與社會情緒學習發展趨勢、在地文化脈絡下之推動策略與挑戰、融合教育現場之課程設計與教學實踐、學生多元需求下之支持系統與合理調整，以及社會情緒學習與教師專業發展合作模式。

教育部表示，本次研討會採電子郵件受理投稿，有意者請將稿件傳送至 specialncyu@gmail.com。欲了解詳細徵稿辦法，可掃描活動海報QR Code，或致電國立嘉義大學特殊教育中心（05-2068641）洽詢。