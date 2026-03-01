快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

鮮奶政策上路滿一周兌換率約4成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約4成。記者張策／攝影
新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約4成。記者張策／攝影

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約42.2%。多名新北市民代肯定政策立意，但也指出成效仍有提升空間，除應釐清兌換率未過半的原因外，更須關注城鄉可近性差距與宣導力道，讓政策真正落實到每位學童。

新北市議員陳偉杰表示，政策剛上路僅4成兌換率，市府應以滾動式檢討態度檢視成效，釐清是宣傳不足、家長接受度未完全建立，或通路據點影響兌換便利性。他指出，淡水、石門等區域城鄉條件差異明顯，偏鄉地區超商據點較少，實際兌換率可能低於都會區，市府應特別關注偏鄉突破方式，思考如何在據點不足的情況下維持穩定兌換率，縮小城鄉落差，讓政策美意不因地理條件而打折。

新北市議員顏蔚慈則從預算與整體營養政策角度提出提醒。她表示，「生生喝鮮乳」政策立意良善，鼓勵學童補充營養，方向值得肯定，既然市府已編列專款推動政策，就應確保資源確實用在學生身上，不應因兌換率偏低而讓預算閒置。她認為，市府除了持續掌握數據，也應主動分析兌換率偏低原因，強化學校宣導與通路協調，同時將視角拉回更全面的學童營養議題，包括營養午餐品質、均衡配置與學生接受度，讓鮮奶政策與整體營養教育形成更完整配套。

選區橫跨都會與偏鄉的新北市議員黃心華則指出，其轄區包含新店都會區與深坑、石碇、坪林、烏來等偏鄉地區，條件差異明顯。他肯定市府採取多元兌換模式的作法，都會區可透過便利商店與超市通路快速兌換，偏鄉則透過學校專案配送補足可近性問題，展現因地制宜精神。他認為，政策屬於新措施，家長與學童尚在建立每周固定兌換習慣的過程，學校與第一線教師可持續提醒，協助提高穩定兌換率，期待短期內能逐步提升至更理想水準。

教育局表示，除超商兌換外，也提供學校自行評估採專案配送機制，目前永定國小、坪林國小、德拉楠國小、平溪國小及和美國小等5校採專案配送，乳品直接送至校內發放，學生將自動排除超商兌換資格，以避免重複領取。

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約4成。記者張策／攝影
新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約4成。記者張策／攝影

營養午餐 教育局 黃心華

延伸閱讀

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

新北鮮奶政策上路第一周 兌換率4成 家長團體給好評

新北國小「鮮奶幸福周」全年不打烊 國中生8月加入

幸福鮮奶周新北學生超商兌換鮮奶 劉和然化身一日店長

相關新聞

鮮奶政策上路滿一周兌換率約4成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約42.2%。多名新北市民代肯定政策立意，但也指出成效仍有提升空間，除應釐清兌換率未過半的原因外，更須關注城鄉可近性差距與宣導力道，讓政策真正落實到每位學童。

推動融合教育在地化 2026TSSE研討會徵稿啟動

為接軌國際特殊教育理論並轉化為在地教學策略，教育部規畫辦理「2026 TSSE 國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿。本次會議聚焦探討融合教育未來藍圖，論文徵稿截止日為2026年8月28日。

新北鮮奶政策上路第一周 兌換率4成 家長團體給好評

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約42.2%。兌換品項方面，鮮奶占6成、豆漿約3成、優酪乳約1成。兌換初期出現4大常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉、兌換品項有誤解、供貨與陳列問題、卡片與系統設定問題，將透過學校宣導及健康促進教育結合等方式，鼓勵學童規律兌領，穩定提升兌換率。

學測數B五標下調考生錯愕 專家：填志願看「這指標」

今年學測數B五標下調，均標、後標、底標僅5、3、2級，學測級分結構明顯改變。專家指出，除出題難度提升外，近年數B呈正偏態分布，高分占比下降、低分擴大，反應學習焦慮與備考策略兩極化。五標下調是否代表落點門檻全面鬆動？補教建議，落點分析可較去年下修1至2級分，但志願填報仍須回歸校系實際競爭結構。今年數B，真的比較好填，還是風險更高？

少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

私立修平科技大學昨通過與國立暨南國際大學整併意向案，並規畫115學年度停招，成為國內跨技職、一般大學的公私高校合併案首例...

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。