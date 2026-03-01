鮮奶政策上路滿一周兌換率約4成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約42.2%。多名新北市民代肯定政策立意，但也指出成效仍有提升空間，除應釐清兌換率未過半的原因外，更須關注城鄉可近性差距與宣導力道，讓政策真正落實到每位學童。

新北市議員陳偉杰表示，政策剛上路僅4成兌換率，市府應以滾動式檢討態度檢視成效，釐清是宣傳不足、家長接受度未完全建立，或通路據點影響兌換便利性。他指出，淡水、石門等區域城鄉條件差異明顯，偏鄉地區超商據點較少，實際兌換率可能低於都會區，市府應特別關注偏鄉突破方式，思考如何在據點不足的情況下維持穩定兌換率，縮小城鄉落差，讓政策美意不因地理條件而打折。

新北市議員顏蔚慈則從預算與整體營養政策角度提出提醒。她表示，「生生喝鮮乳」政策立意良善，鼓勵學童補充營養，方向值得肯定，既然市府已編列專款推動政策，就應確保資源確實用在學生身上，不應因兌換率偏低而讓預算閒置。她認為，市府除了持續掌握數據，也應主動分析兌換率偏低原因，強化學校宣導與通路協調，同時將視角拉回更全面的學童營養議題，包括營養午餐品質、均衡配置與學生接受度，讓鮮奶政策與整體營養教育形成更完整配套。

選區橫跨都會與偏鄉的新北市議員黃心華則指出，其轄區包含新店都會區與深坑、石碇、坪林、烏來等偏鄉地區，條件差異明顯。他肯定市府採取多元兌換模式的作法，都會區可透過便利商店與超市通路快速兌換，偏鄉則透過學校專案配送補足可近性問題，展現因地制宜精神。他認為，政策屬於新措施，家長與學童尚在建立每周固定兌換習慣的過程，學校與第一線教師可持續提醒，協助提高穩定兌換率，期待短期內能逐步提升至更理想水準。

教育局表示，除超商兌換外，也提供學校自行評估採專案配送機制，目前永定國小、坪林國小、德拉楠國小、平溪國小及和美國小等5校採專案配送，乳品直接送至校內發放，學生將自動排除超商兌換資格，以避免重複領取。

