教部啟動論文徵稿 盼國際特教理論轉為在地策略

中央社／ 記者許秩維台北1日電

教育部將於10月下旬舉辦國際學術研討會，即日起啟動徵稿，包含口頭論文發表與海報論文發表，希望將國際特殊教育理論轉化為符合在地文化脈絡的教學策略。

教育部今天發布新聞稿指出，為了將國際特殊教育理論轉化為符合在地文化脈絡的教學策略，教育部規劃辦理「2026 TSSE國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿，論文徵稿截止日為8月28日。

教育部提到，隨著全球教育趨勢邁向多元與共融，社會情緒學習成為特教領域不可或缺的核心環節；為促進跨國界的學術與實務交流分享，面對特殊教育學生在教育環境中的情緒與社交需求，如何將國際領先的理論架構轉化為符合在地文化脈絡的教學策略，是此次會議的核心目標。

為落實學術多元性，研討會提供「口頭論文發表」與「海報論文發表」2種形式，口頭發表全文以1.2萬字為限，適合深度理論探究或系統性研究分享；海報發表以1200字為限，鼓勵具創新性的實務案例或初步研究成果發表交流。

論文徵稿主題包括探討國際融合教育與社會情緒學習的發展趨勢與啟示、探討在地文化脈絡下社會情緒學習的推動策略與挑戰、探討融合教育現場中社會情緒學習的課程設計與教學實踐等，採電子郵件（specialncyu@gmail.com）受理，歡迎各界踴躍投稿。

教育部 情緒 論文

相關新聞

鮮奶政策上路滿一周兌換率約4成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策上路滿一周，整體兌換率約42.2%。多名新北市民代肯定政策立意，但也指出成效仍有提升空間，除應釐清兌換率未過半的原因外，更須關注城鄉可近性差距與宣導力道，讓政策真正落實到每位學童。

推動融合教育在地化 2026TSSE研討會徵稿啟動

為接軌國際特殊教育理論並轉化為在地教學策略，教育部規畫辦理「2026 TSSE 國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿。本次會議聚焦探討融合教育未來藍圖，論文徵稿截止日為2026年8月28日。

新北鮮奶政策上路第一周 兌換率4成 家長團體給好評

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約42.2%。兌換品項方面，鮮奶占6成、豆漿約3成、優酪乳約1成。兌換初期出現4大常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉、兌換品項有誤解、供貨與陳列問題、卡片與系統設定問題，將透過學校宣導及健康促進教育結合等方式，鼓勵學童規律兌領，穩定提升兌換率。

學測數B五標下調考生錯愕 專家：填志願看「這指標」

今年學測數B五標下調，均標、後標、底標僅5、3、2級，學測級分結構明顯改變。專家指出，除出題難度提升外，近年數B呈正偏態分布，高分占比下降、低分擴大，反應學習焦慮與備考策略兩極化。五標下調是否代表落點門檻全面鬆動？補教建議，落點分析可較去年下修1至2級分，但志願填報仍須回歸校系實際競爭結構。今年數B，真的比較好填，還是風險更高？

少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

私立修平科技大學昨通過與國立暨南國際大學整併意向案，並規畫115學年度停招，成為國內跨技職、一般大學的公私高校合併案首例...

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立...

