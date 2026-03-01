教部啟動論文徵稿 盼國際特教理論轉為在地策略

教育部將於10月下旬舉辦國際學術研討會，即日起啟動徵稿，包含口頭論文發表與海報論文發表，希望將國際特殊教育理論轉化為符合在地文化脈絡的教學策略。

教育部今天發布新聞稿指出，為了將國際特殊教育理論轉化為符合在地文化脈絡的教學策略，教育部規劃辦理「2026 TSSE國際學術研討會」，邀請海內外專家學者、第一線教育工作者及研究生踴躍投稿，論文徵稿截止日為8月28日。

教育部提到，隨著全球教育趨勢邁向多元與共融，社會情緒學習成為特教領域不可或缺的核心環節；為促進跨國界的學術與實務交流分享，面對特殊教育學生在教育環境中的情緒與社交需求，如何將國際領先的理論架構轉化為符合在地文化脈絡的教學策略，是此次會議的核心目標。

為落實學術多元性，研討會提供「口頭論文發表」與「海報論文發表」2種形式，口頭發表全文以1.2萬字為限，適合深度理論探究或系統性研究分享；海報發表以1200字為限，鼓勵具創新性的實務案例或初步研究成果發表交流。

論文徵稿主題包括探討國際融合教育與社會情緒學習的發展趨勢與啟示、探討在地文化脈絡下社會情緒學習的推動策略與挑戰、探討融合教育現場中社會情緒學習的課程設計與教學實踐等，採電子郵件（specialncyu@gmail.com）受理，歡迎各界踴躍投稿。