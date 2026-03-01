快訊

新北鮮奶政策上路第一周 兌換率4成 家長團體給好評

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影 張策
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約42.2%。兌換品項方面，鮮奶占6成、豆漿約3成、優酪乳約1成。兌換初期出現4大常見問題，包括少數門市人員操作不熟悉、兌換品項有誤解、供貨與陳列問題、卡片與系統設定問題，將透過學校宣導及健康促進教育結合等方式，鼓勵學童規律兌領，穩定提升兌換率。

新北市中小學家長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策是與各大超商通路合作，學童兌換便利，普及性高，家長普遍都給予好評，剛上路有4成多兌換率已很不錯，再過一段時間兌換熱度應該會更高。

新北教育局籌備多時，推出「鮮奶幸福周」政策，就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童共約32萬人，每周可領取1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中學生自今年8月31日起加入領取行列。

新北教育局統計，截至2月27日止，累計兌換約12萬人次，整體兌換率約42.2%。其中，學前幼童約4萬5000人次，國小學童約7萬5000人次。從兌換品項分析發現，鮮奶約占6成、豆漿約3成、優酪乳約1成，顯示多數家庭以鮮奶為首選，多元品項也兼顧不同飲食習慣與乳糖不耐症等因素，提供彈性營養補給。

鮮奶政策執行一周，教育局也緊盯第一線落實情況，發現初期常見的問題有4大類，包括少數門市人員操作不熟悉，有要求各通路強化人員教育訓練。另一個常見問題是兌換品項有誤解，部分學童未主動告知參加活動或誤拿非指定品項，導致以一般購物處理；另部分通路同品牌有多種規格，民眾誤以為僅限單一規格，教育局提醒兌領時應選擇指定品項並主動告知店員。

「供貨與陳列問題也是初期會有的情況。」教育局說，少數門市補貨或標示未即時到位，已請通路強化督導與調度，提升民眾兌換便利性。

另有一類狀況是卡片與系統設定問題，部分補辦兒童卡因跨系統介接約有1.5天資料更新時間差，教育局建議如周一領卡者於周三後再行兌換；已滿6歲幼童，如有自行申辦兒童卡者，將統一以兒童卡開通並兌領乳品。

為穩定提升兌換率，新北教育局將推出「鮮奶兌換三重好禮」，包含新北幸福加分獎、百萬幸運兒加碼送以及全勤兌換健康獎，透過多樣化獎勵機制，提高學童與家庭參與意願，深化營養健康觀念，展現「以學生為中心、為幸福而教」的教育行動力。

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供 張策
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供 張策
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影 張策
相關新聞

學測數B五標下調考生錯愕 專家：填志願看「這指標」

今年學測數B五標下調，均標、後標、底標僅5、3、2級，學測級分結構明顯改變。專家指出，除出題難度提升外，近年數B呈正偏態分布，高分占比下降、低分擴大，反應學習焦慮與備考策略兩極化。五標下調是否代表落點門檻全面鬆動？補教建議，落點分析可較去年下修1至2級分，但志願填報仍須回歸校系實際競爭結構。今年數B，真的比較好填，還是風險更高？

少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

私立修平科技大學昨通過與國立暨南國際大學整併意向案，並規畫115學年度停招，成為國內跨技職、一般大學的公私高校合併案首例...

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立...

不改立委本色！黃國書書法展中興大學開幕 當場向教育部長討預算

前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，開幕典禮參加者眾，走廊上擺滿各界送的花籃，場面盛大。也是書法名家的南...

教職嘆運動競賽裁判費太低…屏東縣府：已調高 未來會滾動調整

教育部去年底宣布調整高中以下兼代課教師鐘點費，屏東縣教師職業工會今天發新聞稿指出，屏東縣級運動競賽裁判費多年未同步檢討，...

