少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

聯合報／ 記者趙容萱江良誠／台中即時報導
修平科技大學。圖／翻攝自修平科大官網
修平科技大學。圖／翻攝自修平科大官網

私立修平科技大學昨通過與國立暨南國際大學整併意向案，並規畫115學年度停招，成為國內跨技職、一般大學的公私高校合併案首例。修平科大強調，少子化趨勢下，兩校合併能夠互補，創造多贏局面，近11億校產將在整併後捐國家興學。暨南大學表示，兩校互補性高，有助吸引更多學生就讀。

位於台中市大里區的修平科技大學，最初為林湯盤（修平）在1966年創辦「樹德家政專科學校」，歷經改制後，2021年改名「修平科技大學」，現有3100多名學生、200多名教職員工。

修平科大創辦人家族第四代、學校主祕林彥霆表示，少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會謹慎評估後，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近十億校務基金等校產辦完整併作業所需後一併捐贈，用另一種形式延續創辦人教育理念。

林彥霆指出，修平校務等基金有十多億元，學校辦學體質良好，現有校地承租台糖土地，這兩年才剛續約，選在辦學滿一甲子前夕做出重大決定，主因是評估少子化衝擊私校經營，各界估計117學年度大學新生將跌破17萬人，家族成員與董事會幾經評估，決定捐給國家興學，「在此時華麗轉身，更能延續創辦人辦學理念與精神」。

修平科大指出，合併過程中，2校將針對學生受教權益、教職員工聘任、校務相關規劃等進行研討，在保障校內教職員工生權益為優先的前提下，審慎研擬整併事宜並將擇期分別辦理教職員工生說明會、廣納建言、集思廣益，汲取意見及研究決議，完備整併計畫書，規劃115學年度停招相關事宜。

暨南大學表示，盼透過此合併案，暨大整體規模可望擴大，區位延伸近都會區，加上技職體系傾向產業實務現場，具備完善專業設備與實作場域等優勢，兩校彼此互補性高，有助提升辦學特色，吸引更多學生就讀。

暨大指出，目前整併案尚在討論階段，細節規劃及期程待2校協商，並報請教育部核定，將以保障學生權益、原校畢業為原則，由於技職體系與一般大學整合較為複雜，涉及法規適用部分，仍須教育部協助與指導，期盼透過2校結合，為高教發展開創新可能。

