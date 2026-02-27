高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

為因應少子化趨勢並提升教學品質，新竹市長高虹安正式拍板並簽核公文，宣布115至117學年度採「三年三階段」方式逐步將市立國民小學普通班班級人數由29人調降至28人（總量限制學校另案辦理，部分普通教室空間不足學校，得依實際情形維持原29人編班），希望在兼顧政策時效、教育品質與行政可行性前提下，穩健推動精緻化教育。

教育處表示，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小普通班原則以每班29人編班。市府已於114學年度率先將國小一年級普通班調降為28人，並進一步就各校學齡人口趨勢、普通教室空間量能及教師人力結構，系統性評估不同推動方案。

教育處說明，市府曾評估自115學年度起一次性全面調降，但依推估，全市將於單一學年度內增加約33個班級，需同步補足大量教師與教室空間，短期內恐提高代理教師比例、加重行政調度與財政壓力，反而影響教學穩定性與學生學習品質；若僅逐年由一年級向上推進，雖行政風險較低，但完成期程將延至119學年度，同校不同年級長期並存不同編班標準，也將增加學校行政與家長溝通負擔，難以即時回應降低班級人數的政策目標。

教育處說明，市府最終採行「三年三階段」推動方式，在政策完成時程與行政、財政及人力配置可行性間取得平衡。115學年度由一年級及三年級先行調降；116學年度新增五年級；117學年度完成一至六年級全面達成每班28人目標。各階段新增班級數均屬可控範圍，可透過自然退休、年度員額調整與預算配置逐步因應師資需求，並保留依學齡人口變化滾動檢討的彈性，降低對校舍空間及行政運作的即時衝擊。

在推動小班制的同時，市府亦同步強化教師支持與校園配套。教育處指出，近年市府持續從行政量能擴充、教學減輕負擔與制度保障等面向，系統性支持第一線教師，包括全面編制各校特教組長，專責辦理特教行政業務，提升校內特教專業服務效能；另將國中副組長編制納入組織及員額編制規程，完善校園行政支撐體系。

同時，市府已修正國中主任、組長、副組長及協助行政教師授課節數規定，大幅降低行政教師教學負擔，並成為非六都中率先推動的城市，另亦規劃修正國小兼任行政教師授課節數，持續減輕第一線行政壓力。

此外，市府保障代理教師全年聘期，並投入近6000萬元提升代理教師年資敘薪制度，另於中央補助基礎上加碼行政加給，透過制度化、長期性的支持措施，穩定教育現場，讓教師能更專注於教學與陪伴學生，全面提升學習品質。

新竹市中小學校長協會理事長莊傑志表示，感謝市長高虹安洞悉教育趨勢，調降國小編班人數，這是前瞻性的精緻教育德政，不僅有效減輕第一線教師的教學負荷，更實質提升了學生受教的空間與品質，同時也降低少子化的衝擊力。

內湖國小校長陳麗雲表示，班級人數降低後，教師更有餘裕關照學生的個別差異，讓每個孩子都能被看見、被支持，也更有利於營造溫馨和樂、專注有效的學習氛圍與友善的親師關係。