館外休閒園區 讓民眾走入藝術裡

聯合報／ 記者何定照／專題報導
桃園橫山書法藝術館是全台首座書法美術館，建築靈感從硯池研墨概念出發，館外公園如「硯台」、建築量體象徵「印石」、埤塘呼應「墨池」，讓民眾置身書法的簡寂禪境中。記者胡經周／攝影
桃園橫山書法藝術館是全台首座書法美術館，建築靈感從硯池研墨概念出發，館外公園如「硯台」、建築量體象徵「印石」、埤塘呼應「墨池」，讓民眾置身書法的簡寂禪境中。記者胡經周／攝影

城市美術館中，歷史最久的台北市立美術館典藏與典藏費一直最多，令其他館稱羨。不過，新時代美術館越來越強調典藏與展覽外其他功能，台灣新近成立及整修的美術館如新北、桃園、台中乃至高雄市立美術館，因此都有如休閒園區，讓民眾來美術館看展後，還能在園區郊遊運動、野餐露營。

「我們希望把藝術、知識的感受和公園休憩結合在一起，讓美術館變成大家生活經驗的一部分。」台中市立美術館館長賴依欣說，她小時候美術館都被視作藝術殿堂，一般人看不懂就不敢進去。但新時代的美術館希望與民眾生命經驗更親密，中美館因與圖書館共構，更期待讓前來民眾滿足多種功能。

之前中美館舉辦草地美術課、書本野餐等活動，就吸引大批民眾。賴依欣說，很開心看到大家把美術館視為日常生活延伸，逛展後再在戶外休息跑跳。

新北市美術館遼闊廊道與偌大園區也成民眾遊逛好去處，館長賴香伶笑說，從辦公室往下望，常看到民眾在草地曬太陽、自行車道騎車、公共藝術前拍照。她認為美術館在既有典藏、展覽、教育等功能外，還該提供更多開心體驗，例如館慶時舉辦的市集、表演，都會成為美術館總體體驗一部分。

藝術學者、藝術家王俊傑指出，各國新蓋美術館，趨勢是量體通常不會很大、著重展覽品質，同時關注周邊環境也能喚起美的體驗，讓美術館經驗不再只是看展本身，而是綜合美感效應。

至於廿一世紀後國際漸有不設典藏的美術館如東京國立新美術館，學者指出，那比較是藝術中心概念，定位上強調展示推廣、公共教育而非典藏，台北當代藝術館也如此。

美術館 公共藝術 美感教育

相關新聞

不怕典藏費低 南美館做文化實驗

台南市美術館今年典藏費僅四百萬，在全台公預算美術館最低，館方原逾四千件典藏也將與台南國家美術館籌備處重新分配。南美館館長...

沒典藏就沒靈魂 400萬元起跳的美術館「賦活術」

隨著台中綠美圖開館，台中市立美術館籌備處時期典藏費五百萬元又掀話題，讓美術館典藏費多寡再受關注。桃園市立美術館館長林詠能...

館外休閒園區 讓民眾走入藝術裡

城市美術館中，歷史最久的台北市立美術館典藏與典藏費一直最多，令其他館稱羨。不過，新時代美術館越來越強調典藏與展覽外其他功...

不改立委本色！黃國書書法展中興大學開幕 當場向教育部長討預算

前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，開幕典禮參加者眾，走廊上擺滿各界送的花籃，場面盛大。也是書法名家的南...

教職嘆運動競賽裁判費太低…屏東縣府：已調高 未來會滾動調整

教育部去年底宣布調整高中以下兼代課教師鐘點費，屏東縣教師職業工會今天發新聞稿指出，屏東縣級運動競賽裁判費多年未同步檢討，...

文化幣APP闖關集章 最多可獲600點晉級獎勵

文化部文化幣今年全面發給13至22歲青少年每人1200點，寒假及9天農曆假期過後，已有超過116萬人領取。文化部也邀請青...

