不改立委本色！黃國書書法展中興大學開幕 當場向教育部長討預算

前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，開幕典禮參加者眾，走廊上擺滿各界送的花籃，場面盛大。也是書法名家的南投縣文化局長林榮森甚至打趣妙言說，「這不僅是書法展，還是盛大的花展」。而黃國書更是不改立委本色，當場替中興大學、台中科技大學向到場祝賀的教育部長鄭耀英爭取預算，引起一陣笑聲。

包括藝術家李轂摩、蕭世瓊，台中市副市長鄭照新、國立台灣美術館館長為陳貺怡、台中榮總院長傅雲慶、台中市警察局長吳敬田，以及中興大學校長詹富智和多所大學校長，以及黃國書的中興大學、台中一中校友以及西屯扶輪社的社友等都與會。

黃國書請到書法界名家陳欽忠、林榮森分別為他寫序和在畫冊封面題字。陳欽忠致詞時說，看黃國書的作品就如同展出的取名「墨影繁花」從步入會場的那一刻就彷彿進入到繁花叢中。而黃國書存有詩人之心，對於詩的美的體悟，有超越常人的敏感處。妙的是他把一些單字或單句挑出來，配上一些色彩，讓我們看起來非常的輕鬆。這樣的作品令人愉悅，可以一路看到底不覺得疲憊，對書法愛好者是很好的體驗，對書法界也是很好的啟示。

教育部長鄭耀英趕抵會場並致詞，黃國書在其後致詞時說，鄭耀英非常辛苦，上午還開行政院院會，剛剛詹富智校長說，這是鄭部長上任後第一次到興大來。黃國書把目光轉向詹富智並說，既然來了，那我們學校「有沒有欠東欠西？」現就跟部長講一下，「我也會幫忙講」現場引起一陣笑聲。

黃國書接著又指著台下的台中科技大學校長陳同孝向鄭耀英說，他是我高中的同班同學，而且高中三年都同班，品學兼優，所以預算多給他一點沒關係。又引得大家哈哈大笑。黃國書也特別介紹前立委、台中市工策會總幹事陳學聖，表示以往曾一起推動藝術教育的稅要降下來，要讓藝術產業蓬勃發展。他也說，繁花盛開總是振奮人心，過去這一年讓人很「鬱卒」產業很辛苦「特別在國會也很辛苦」希望三月繁花盛開後，台灣前途一片光明。

黃國書說，本次的展出突破傳統書法形式和風格，加上彩墨的運用，讓書法作品呈現特別的意境和畫面，展現蓬勃繽紛的寓意和喜樂篇章，並試圖貼近當代視覺藝術。展期至3月27日。

黃國書說，本次的展出突破傳統書法形式和風格格，加彩墨的運用，讓書法作品呈現特別的意境和畫面。記者黃寅／攝影 黃國書說，本次的展出突破傳統書法形式和風格格，加彩墨的運用，讓書法作品呈現特別的意境和畫面。記者黃寅／攝影 前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，他的許多同學、友人前往祝賀。記者黃寅／攝影 前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，走廊上擺滿各界送的花藍。記者黃寅／攝影 前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展。記者黃寅／攝影 前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，教育部長鄭耀英（右三）等人到場祝賀。記者黃寅／攝影 前立委黃國書今在中興大學舉辦「墨影繁花」書法藝術展，並把作品送給中興大學典藏。記者黃寅／攝影