聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣教師職業工會今天發新聞稿指出，屏東縣級運動競賽裁判費多年來「勞務與報酬不相當」，縣府應調整。記者潘奕言／翻攝
屏東縣教師職業工會今天發新聞稿指出，屏東縣級運動競賽裁判費多年來「勞務與報酬不相當」，縣府應調整。記者潘奕言／翻攝

教育部去年底宣布調整高中以下兼代課教師鐘點費，屏東縣教師職業工會今天發新聞稿指出，屏東縣級運動競賽裁判費多年未同步檢討，造成「勞務與報酬不相當」，讓裁判人員感嘆。縣府教育處表示，續採滾動式調整，研擬裁判費支給標準。

屏教職副理事長林蕙蓉指出，在行政院尚未調整前，2023年全台的縣市級運動競賽裁判費支給，最低的是屏東縣，每日僅400元；經屏教職及全國教育產業總工會揭露後，才調整為每日800元。如今各項物價上漲，裁判費也應有相對的調升。

屏教職指出，裁判工作不僅需具備競賽專業知識、規則熟稔度與臨場判斷能力，更要承擔賽場衝突、申訴壓力與安全風險，及協助其他非裁判相關的場地事務。若裁判費長期偏低，將衝擊賽事邀請專業裁判的意願與能力，影響賽事品質與基層運動發展，傷及屏東縣運動風氣與運動產業人才培育。

屏教職表示，屏東縣部分賽事裁判費經常低於行政院核定標準，形成裁判費偏低、勞務與報酬不一致的現象，嚴重抹煞專業價值。呼籲縣府盡速檢討並調整屏東縣縣級運動競賽裁判費，至少比照行政院縣市級競賽上限基準，落實「每日1200元、每場800元」，才能吸引更多人投入運動裁判工作，讓屏東運動向下扎根、向上成長。

縣府教育處表示，縣級賽事裁判費自2023年起已由400元調高為800元，但考量近年來物價水準及基本工資調升情形，為兼顧裁判人員勞務付出與本府財政負擔，縣府後續將採滾動式調整，研擬裁判費支給標準，以利賽事推展。

教職嘆運動競賽裁判費太低…屏東縣府：已調高 未來會滾動調整

