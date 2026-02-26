文化幣APP闖關集章 最多可獲600點晉級獎勵

快訊

中央社／ 台北26日電
文化幣示意圖。聯合報系資料照
文化部文化幣今年全面發給13至22歲青少年每人1200點，寒假及9天農曆假期過後，已有超過116萬人領取。文化部也邀請青少年化身為文化幣冒險者闖關，最多可獲600點晉級獎勵。

文化幣自2023年開始發放，今年邁入第4年，也常態化發放給13至22歲，共10年的青少年都能獲得1200點文化幣。文化部以獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、視覺藝術青春票、國片結伴同行優惠等，引導青少年接觸多元藝文體驗。

文化部今天發布新聞稿表示，今年文化幣至今領取率達57%，使用金額突破新台幣6.2億元。文化部鼓勵青少年走進書店與劇場，也可配合文化幣APP遊戲任務第1季的國片主題，以及利用3月底前期間限定的國片全時段2點送1點、結伴350點送100點、早場350點再送100點的超值優惠觀看國片。

文化部今年更以APP升級遊戲任務，透過4季IP代言人及主題集章活動，青少年可藉由完成「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」等3項任務，一路從LV0「見習生」闖關升級至LV5「傳說」，並獲得最多600點文化幣晉級獎勵及限量IP商品。

透過大數據分析，目前已有86.9萬青少年消費滿600點、蒐集2枚徽章升級至LV1「初心者」，超過1萬人花光1200點文化幣、蒐集3枚徽章及累計簽到4週，升級至LV2「冒險者」。

各種任務升級條件，更讓青少年化身為文化幣冒險者，有人透過看完3次早場國片的主題及累積徽章、累計簽到等任務，再加上獨立書店消費2點送1點、消費滿額抽獎、晉級獎勵等，除了成功升級，更獲得額外加碼1830點回饋，讓文化幣使用效益放大超過1倍。

文化部表示，首季任務進入最後1個月，鼓勵青少年把握最後機會看國片、搜集「黃阿瑪的後宮生活」任務徽章。接下來3季，也將持續由「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」接棒，帶著大家走進表演藝術、博物館或文資保存與社區營造場域、書店等多元的文化體驗主題。

