幼兒園教學融入本土語 教育部徵求教學資源

中央社／ 台北26日電

教育部為鼓勵幼兒園課程活動融入本土語言，徵求童謠、童詩、繪本、動畫和教學方案等教學資源，今年度的徵件截止日延長到3月31日。

教育部今天發布新聞稿指出，「本土語融入教保活動課程教學資源徵選活動」徵選台語、客語、原住民族語等3種語言，鼓勵教保服務人員以個人或組隊報名，獎金最高新台幣1萬5000元。

以113學年度得獎教材為例，台語特優獎彰化縣大西非營利幼兒園團隊規劃的「蟲豸覕相揣（台語，意指昆蟲捉迷藏）」，鼓勵幼童觀察充斥在生活中的自然生態，並透過好上口的押韻設計，自然說出台語。

「客語優等獎」新竹縣立竹東幼兒規劃的「食毋忒个粄（客語，指吃不完的米食）」，將客家食物搭配日常生活和節慶介紹，讓幼兒了解客家人珍惜食物、將吃不完的米食重新烹調運用的智慧。

教育部表示，學前階段教育為幼兒學習語言的最佳環境，將持續推廣幼兒園本土語言教學，並透過徵選優秀教學資源，協助教保服務人員教學及研編教材的能力。

