「你媽是慰安婦嗎？」男師嗆網友引公憤 花蓮縣教育處介入調查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花崗國中老師嗆網友言論引公憤，花蓮縣府教育處介入調查。圖／翻攝花崗國中臉書
花蓮縣花崗國中一名男老師日前在Threads怒嗆網友「你媽是慰安婦嗎？」引發網友撻伐，雖然老師刪文、刪帳號，相關留言卻遭截圖備份後在網路上迅速擴散，校方已當面口頭告誡。花蓮縣政府教育處也要求學校召開考核委員會議處後續懲處，啟動性平會調查並安排老師上性平課程。

這起事件起源於農曆春節前夕，一名網友在Threads發文提及「我已逝老媽的名言：台灣人寧可給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來一名男子留言「你媽是慰安婦嗎？」，被起底是花崗國中的英文老師。隨後被網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」，該名老師回答「當然呀，不然咧」。

男老師不當言論遭炎上後，教育處也要求學校依規定召開考核委員會，議處老師行為的後續處置及懲處的部分，同時也依規定安排展開性平會流程，啟動調查並安排老師上性平課程。

花蓮縣教育處駐區督學郭泓禧表示，針對老師的不當言論，學校將依規定召開教師考核委員會，討論後續應如何議處，這屬於懲處的部分。此外，由於該言論涉及性別平等相關議題，學校也已依規定啟動性別平等教育委員會的處理流程，目前兩項程序皆已進入相關作業階段。

郭泓禧指出，該名老師對自己的發言感到相當懊惱。儘管相關言論並非發生在校園場域，也不是上課時間，而是在春假期間，但老師自知社會對教師的期待與標準較高，身為人師，可能對學生造成不良示範，因此對一時衝動發言感到後悔，並認為自己不應該做出這樣的表述。

至於外界關切是否有政治意識形態進入校園，郭泓禧表示，教育處已第一時間請學校進行調查。經校方了解，該名老師近年在花崗任教期間，並未將偏頗立場的言論帶入課堂，也未向學生傳達相關政治觀點，事件僅屬老師私下的個人言論。

花蓮縣政府 性別平等

全台鬧師資荒的三大警訊 找代理教師像「開盲盒」

寒假結束，校園重新運轉，但不少學校的壓力才正要開始。開學第一周，仍有校園持續招聘代理教師、緊急調整課表，只為避免課程開天窗。 根據教育部最新統計顯示，全國仍短缺逾270名代理與代課教師，正式教師缺額也破百。數字背後，凸顯教學現場的失序逐漸常態化：導師與任課教師頻繁更換、跨科與跨年級授課成為日常，學生的學習在不斷適應中被切割。

北市公托量能爆！校校有公托預計增建12處舒緩 社會局曝盤點難處

為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安日前喊出「校校有公托」，社會局今天表示，目前初步盤點有12處可行處，另搭配社宅、公有場...

撐起特生校園照顧網 國教署推特殊醫療兒照顧人員培訓

需醫療照顧的特教生，在就學過程中常面臨呼吸照顧、抽吸、灌食、給藥等特殊醫療需求，過去有許多家長為讓孩子順利上學，選擇入校...

擴大補助 台中免費午餐納私校

台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，全年經費約卅六億元。市長盧秀燕昨宣布，將追加納入私立國中小及公私立高中職經濟弱勢...

被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半...

