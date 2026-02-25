「你媽是慰安婦嗎？」男師嗆網友引公憤 花蓮縣教育處介入調查

花蓮縣花崗國中一名男老師日前在Threads怒嗆網友「你媽是慰安婦嗎？」引發網友撻伐，雖然老師刪文、刪帳號，相關留言卻遭截圖備份後在網路上迅速擴散，校方已當面口頭告誡。花蓮縣政府教育處也要求學校召開考核委員會議處後續懲處，啟動性平會調查並安排老師上性平課程。

這起事件起源於農曆春節前夕，一名網友在Threads發文提及「我已逝老媽的名言：台灣人寧可給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來一名男子留言「你媽是慰安婦嗎？」，被起底是花崗國中的英文老師。隨後被網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」，該名老師回答「當然呀，不然咧」。

男老師不當言論遭炎上後，教育處也要求學校依規定召開考核委員會，議處老師行為的後續處置及懲處的部分，同時也依規定安排展開性平會流程，啟動調查並安排老師上性平課程。

花蓮縣教育處駐區督學郭泓禧表示，針對老師的不當言論，學校將依規定召開教師考核委員會，討論後續應如何議處，這屬於懲處的部分。此外，由於該言論涉及性別平等相關議題，學校也已依規定啟動性別平等教育委員會的處理流程，目前兩項程序皆已進入相關作業階段。

郭泓禧指出，該名老師對自己的發言感到相當懊惱。儘管相關言論並非發生在校園場域，也不是上課時間，而是在春假期間，但老師自知社會對教師的期待與標準較高，身為人師，可能對學生造成不良示範，因此對一時衝動發言感到後悔，並認為自己不應該做出這樣的表述。

至於外界關切是否有政治意識形態進入校園，郭泓禧表示，教育處已第一時間請學校進行調查。經校方了解，該名老師近年在花崗任教期間，並未將偏頗立場的言論帶入課堂，也未向學生傳達相關政治觀點，事件僅屬老師私下的個人言論。