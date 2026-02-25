師資培育公費生不履約 恐加重償還1.5倍公費
師資培育公費生有學雜費補助，每月還有生活津貼，但近年有人畢業後不願到偏鄉任教，寧可賠償公費；教育部近期預告修法，明定在錄取教甄等情況下放棄分發，須加重償還1.5倍公費。
政府為鼓勵人才到偏鄉、離島任教，每年都會開出數百個公費師培名額，在學期間除補助學雜費、專業成長費外，每月還有生活津貼（原為新台幣4300元，114學年度起提高為1萬元），加總下來平均一年可領到17到20萬元左右。
另一方面，公費生須履行義務，取得教師資格後，須服務至少6年，而服務地點往往是偏鄉、離島地區。近年有部分公費生寧可賠償公費、放棄分發，轉而參與一般教師甄選（非公費分發），爭取在都會區任教。
只是，此舉會影響到偏鄉師資人力調度。教育部近期預告修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，其中第9條增定，分發前因錄取教師甄選（教甄）而放棄公費資格，或逾期沒有報到被撤銷分發，須賠償受領全部公費的1.5倍（原本為賠償全部公費，沒加成）；如果領了4年公費，賠償金額恐突破100萬元。
教育部解釋，這項修法是為維護師資穩定性，強化公費生履約到分發學校任教，1.5倍的賠償則是參考了陸海空軍士官、公費醫師相關規定。
不過，教育部考量受領公費年數與償還的權利義務平衡，也配套修法，明定如果已連續服務3年以上，可依比例賠償，以「受領公費的年月數扣減已服務年月數」來計算。
這項修正草案目前正在預告階段，預告期到4月14日，教育部將收集各界意見，研議後續修法。
