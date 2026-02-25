幸福鮮奶周新北學生超商兌換鮮奶 劉和然化身一日店長

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然(圖左)今化身一日店長前往板橋一家超商關心學生兌換鮮奶情形，實地了解學童使用體驗。記者林媛玲／攝影
新北市本月23日開學日啟動「鮮奶幸福周」，在超商及賣場等七大通路都可提供學童兌換鮮奶，副市長劉和然今化身一日店長前往板橋一家超商關心學生兌換鮮奶情形，實地了解學童使用體驗。劉表示，今年8月底也加入7到9年級國中生，讓更多學生周周喝鮮奶。

新北市攜手7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福等七大通路，共布建3141個兌換據點，且服務更延伸至全台門市，讓33萬學幼童不論通勤或家庭出遊，都能隨時兌換、補充營養。

劉和然表示，鮮奶幸福的核心是讓孩子與家長能方便領取鮮奶，數位服務到位正是落實便利的重要關鍵，今天看到孩子們只要選好鮮奶，拿出「新北兒童卡」或「新北幸福卡」輕輕一「嗶」，就能快速完成兌換，輕鬆把營養帶進生活，也非常感謝七大通路的協力配合。

劉和然說，從周一開始兌換至今天為止，預估已有4萬多位學生兌換，估計約占17%，為鼓勵孩子養成每周固定喝鮮奶，市府還推出「三重獎勵機制」，每兌換一次就獲參加抽獎，獎有手機、Switch 主機套組Switch 主機套組及飯店住宿券等。

新北教育局表示，新北鮮奶幸福周涵蓋全年52週，寒暑假不打烊，若有乳糖不耐症者可選擇豆漿，讓孩童日常營養補給更多元，預估一年經費約4.29億元。此外，國中生今年8月31日開學日起也將加入鮮奶幸福周行列，讓小六升國一學童在成長關鍵階段持續銜接、穩定補充所需營養。

另針對新北營養午餐未全面免費，劉和然今強調，新北市府不是不做，而是不能排擠預算，畢竟新北市教育預算755億，人事費達550億左右，剩下200億該如何分配，市長及財政與主計單位都在精算，待成熟後，一定會對外界報告。

