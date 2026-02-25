快訊

北市公托量能爆！校校有公托預計增建12處舒緩 社會局曝盤點難處

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「校校有公托」社會局目前初步盤點有12處可行處，另搭配社宅、公有場地預計會有16處新的公托，預計可再增加600多處收托名額，已開始招標，下半年就會陸續啟用。本報資料照
為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安日前喊出「校校有公托」，社會局今天表示，目前初步盤點有12處可行處，另搭配社宅、公有場地預計會有16處新的公托，預計可再增加600多處收托名額，已開始招標，下半年就會陸續啟用。

根據統計，北市目前公托共有92家、收托約2008名幼兒，但收托量卻遠不及需求量，候補甚至排到3000多序位，甚至有家長抱怨「中籤猶如中樂透」，日前蔣萬安也在市政會議中拍板未來擬朝「校校有公托」方向進行，而社會局初步盤點約有12校預計今年建制公托中心。

局長姚淑文表示，加上社宅、公有場地今年預計會有16處新的公托，新增約620個名額，北市現階段92處公托中心已全滿，近年來持續盤點校園、社宅等公共空間，盼能持續增加名額，雖面臨少子化但找到閒置空間並不容易，以校園來說，要找到4到5間教室大低樓層連續空間並不容易，且很多學校目前仍是滿額學校。

姚淑文表示，「校校有公托」除提升全市整體托育量能外，更希望如有兄弟姐妹者，接送更方便，這次12處學校增建公托，各行政區都有一個，未來將持續朝各校都有公托邁進，若是額滿學校或沒有餘裕空間，則會在校園周邊尋找是否有市有空閒處增設，16處增設公托中心目前已開始招標，預計下半年將陸續啟用。

此外，社會局預計將再新增9處臨托中心，方便家長若遇到突發狀況可以使用，包含各行政區婦女培力中心都將新增臨托據點，並鎖定捷運站周邊等交通便利處設置，同時改善過去遭詬病難用的預約系統，預計花費300萬優化加快預約速度，與介面清楚度，家長從開啟系統到完成預約時間至少能壓縮至3分鐘內。

校園 名額

