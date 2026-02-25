撐起特生校園照顧網 國教署推特殊醫療兒照顧人員培訓

需醫療照顧的特教生，在就學過程中常面臨呼吸照顧、抽吸、灌食、給藥等特殊醫療需求，過去有許多家長為讓孩子順利上學，選擇入校陪讀、甚至辭去工作全職照顧。教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委請國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會辦理連續3天「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」，為特教生築起校園照護的支持網絡，讓家長與學生安心就學。

國教署表示，本次課程集結醫師、學者、呼吸治療師、物理治療師、重症照顧護理師等專業人員組成講師團隊，為學校教職員工與特教助理人員量身打造為期3天的培訓課程。首日培訓對象為學校教職員工，共177人參與，課程內容包含特殊醫療照顧兒童特性、疾病認識、緊急處置與藥物使用等照顧重點，協助學校人員建立應變處理與照顧知能。

第2、3天則針對特教助理人員、教師或相關專業人員共62人，採小班實作教學，課程內容包含呼吸道分泌物處理照顧、使用氧氣、甦醒球及呼吸器、抽吸技術操作、進食協助、造口照顧、動作與活動功能照顧、擺位與輔具使用等。學員在講師指導下進行實際操作，並須通過課後測驗與實作檢核。

服務於國立和美實驗學校教師助理員表示，這些專業技能對於實務工作非常有幫助，未來若在現場遇到類似的照護需求，便能依照所學冷靜應對，提升照顧品質與專業信心。國立台東大學附屬特殊教育學校卓姓語言治療師則表示，過去對於鼻胃管灌食、造口照顧及呼吸道照護等技術多為自行摸索，透過這兩天實作培訓，讓跨專業的人員能掌握正確知能，提供學生更安心且專業的協助。