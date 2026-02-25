快訊

撐起特生校園照顧網 國教署推特殊醫療兒照顧人員培訓

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委請國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會辦理連續3天「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／國教署提供
教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委請國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會辦理連續3天「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／國教署提供

需醫療照顧的特教生，在就學過程中常面臨呼吸照顧、抽吸、灌食、給藥等特殊醫療需求，過去有許多家長為讓孩子順利上學，選擇入校陪讀、甚至辭去工作全職照顧。教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委請國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會辦理連續3天「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」，為特教生築起校園照護的支持網絡，讓家長與學生安心就學。

國教署表示，本次課程集結醫師、學者、呼吸治療師、物理治療師、重症照顧護理師等專業人員組成講師團隊，為學校教職員工與特教助理人員量身打造為期3天的培訓課程。首日培訓對象為學校教職員工，共177人參與，課程內容包含特殊醫療照顧兒童特性、疾病認識、緊急處置與藥物使用等照顧重點，協助學校人員建立應變處理與照顧知能。

第2、3天則針對特教助理人員、教師或相關專業人員共62人，採小班實作教學，課程內容包含呼吸道分泌物處理照顧、使用氧氣、甦醒球及呼吸器、抽吸技術操作、進食協助、造口照顧、動作與活動功能照顧、擺位與輔具使用等。學員在講師指導下進行實際操作，並須通過課後測驗與實作檢核。

服務於國立和美實驗學校教師助理員表示，這些專業技能對於實務工作非常有幫助，未來若在現場遇到類似的照護需求，便能依照所學冷靜應對，提升照顧品質與專業信心。國立台東大學附屬特殊教育學校卓姓語言治療師則表示，過去對於鼻胃管灌食、造口照顧及呼吸道照護等技術多為自行摸索，透過這兩天實作培訓，讓跨專業的人員能掌握正確知能，提供學生更安心且專業的協助。

治療師 教師 國教署 特教

相關新聞

預告修法…師培公費生違約 恐賠百萬

近年教甄大開缺，再加上教師職業吸引力下降，愈來愈多綁約六年的師培公費生寧可賠數十萬公費放棄資格，改到他校任職或轉職。為此...

教團看公費師困境 重罰無助校園留才

教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，教育學者指出，近年賠公費的人數確有增加，調升金額或具一定嚇阻效果，但影響有限，學生...

被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半...

擴大補助 台中免費午餐納私校

台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，全年經費約卅六億元。市長盧秀燕昨宣布，將追加納入私立國中小及公私立高中職經濟弱勢...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

