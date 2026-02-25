被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政
近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半年當代理主任，往往在尚未熟悉教學前，便得承擔他人不願接手的行政業務，再加上要適應偏鄉生活環境，公費師所面臨的挑戰常比想像中更嚴峻。
偏鄉國小公費教師「江江」（化名）表示，鄰近學校有公費生初任第二年就當教導主任，近年還聽說有偏鄉老師初任半年就當代理主任。初任公費教師常在還不熟悉工作時，就接手學校其他教師不願做的行政工作，「就是吃定這些老師不敢走」。
江江說，公費生在大學階段就有非常多義務要履行，通常很能吃苦，自己較不會吃苦，所以接下來也打算賠公費走人，「以後強的學生，恐怕不會選公費」。
特偏國小資深教師「小林」（化名）觀察，公費教師多半一上任，就要在不熟悉的情況下直接接組長、主任，且多半要自己摸索工作眉角，有時會看到他們偷偷哭泣。
但除了接行政工作以外，由於小林所在的學校是原住民部落，公費教師更要付出心力適應部落文化與偏鄉的生活環境，與當地居民打好關係，這都是公費教師分發後可能要面臨的問題。
台師大師資培育學院教授葉怡芬說，師培端也有注意到初任教師的問題，在培育階段就會透過研習等方式協助學生未來適應環境。在學生入職後，也會與當地政府、師長合作，協助初任教師。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。