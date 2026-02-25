被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半年當代理主任，往往在尚未熟悉教學前，便得承擔他人不願接手的行政業務，再加上要適應偏鄉生活環境，公費師所面臨的挑戰常比想像中更嚴峻。

偏鄉國小公費教師「江江」（化名）表示，鄰近學校有公費生初任第二年就當教導主任，近年還聽說有偏鄉老師初任半年就當代理主任。初任公費教師常在還不熟悉工作時，就接手學校其他教師不願做的行政工作，「就是吃定這些老師不敢走」。

江江說，公費生在大學階段就有非常多義務要履行，通常很能吃苦，自己較不會吃苦，所以接下來也打算賠公費走人，「以後強的學生，恐怕不會選公費」。

特偏國小資深教師「小林」（化名）觀察，公費教師多半一上任，就要在不熟悉的情況下直接接組長、主任，且多半要自己摸索工作眉角，有時會看到他們偷偷哭泣。

但除了接行政工作以外，由於小林所在的學校是原住民部落，公費教師更要付出心力適應部落文化與偏鄉的生活環境，與當地居民打好關係，這都是公費教師分發後可能要面臨的問題。

台師大師資培育學院教授葉怡芬說，師培端也有注意到初任教師的問題，在培育階段就會透過研習等方式協助學生未來適應環境。在學生入職後，也會與當地政府、師長合作，協助初任教師。