聽新聞
0:00 / 0:00

被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

聯合報／ 記者李芯／台北報導

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半年當代理主任，往往在尚未熟悉教學前，便得承擔他人不願接手的行政業務，再加上要適應偏鄉生活環境，公費師所面臨的挑戰常比想像中更嚴峻。

偏鄉國小公費教師「江江」（化名）表示，鄰近學校有公費生初任第二年就當教導主任，近年還聽說有偏鄉老師初任半年就當代理主任。初任公費教師常在還不熟悉工作時，就接手學校其他教師不願做的行政工作，「就是吃定這些老師不敢走」。

江江說，公費生在大學階段就有非常多義務要履行，通常很能吃苦，自己較不會吃苦，所以接下來也打算賠公費走人，「以後強的學生，恐怕不會選公費」。

特偏國小資深教師「小林」（化名）觀察，公費教師多半一上任，就要在不熟悉的情況下直接接組長、主任，且多半要自己摸索工作眉角，有時會看到他們偷偷哭泣。

但除了接行政工作以外，由於小林所在的學校是原住民部落，公費教師更要付出心力適應部落文化與偏鄉的生活環境，與當地居民打好關係，這都是公費教師分發後可能要面臨的問題。

台師大師資培育學院教授葉怡芬說，師培端也有注意到初任教師的問題，在培育階段就會透過研習等方式協助學生未來適應環境。在學生入職後，也會與當地政府、師長合作，協助初任教師。

教師兼行政 偏鄉學校 公費

延伸閱讀

慶元宵送健康 嘉市3天開打肺炎鏈球菌等3種疫苗前200名贈燈籠

台南春節醫療不打烊 10家醫院開設傳染病特別門診

慶祝盧秀燕當選...前局長花公費招待親友 涉貪開庭現身

只是「小感冒」？過年前小心流感、肺炎鏈球菌 公費疫苗接種對象、方法一次看

相關新聞

被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半...

師培公費生違約 恐賠百萬

近年教甄大開缺，再加上教師職業吸引力下降，愈來愈多綁約六年的師培公費生寧可賠數十萬公費放棄資格，改到他校任職或轉職。為此...

教團看公費師困境 重罰無助校園留才

教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，教育學者指出，近年賠公費的人數確有增加，調升金額或具一定嚇阻效果，但影響有限，學生...

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。