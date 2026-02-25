聽新聞
0:00 / 0:00

教團看公費師困境 重罰無助校園留才

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，引發學者討論。圖為師培生上課，非新聞當事人。記者胡經周／攝影
教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，引發學者討論。圖為師培生上課，非新聞當事人。記者胡經周／攝影

教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，教育學者指出，近年賠公費的人數確有增加，調升金額或具一定嚇阻效果，但影響有限，學生如果有自己的規畫，都很「阿莎力」。教團則認為，公費生「認賠殺出」，多與校內氣氛不佳有關，應同步改善教師待遇與校園支持系統，僅提高違約成本非根本之道。

台師大師資培育學院教授葉怡芬說，近年確實有觀察到賠公費的人數變多，調升後確實會有一點嚇阻效果，但效果不大，現在的學生如果有自己的生涯規畫，他們賠公費是很「阿莎力」的。

葉怡芬也觀察到，近年來選擇考公費的學生愈來愈少。她說，其實公費身分最吸引人的不是補助，而是保障正式教職，未來學生考量賠公費金額提升，再加上現在教學環境較不友善，意志不堅的人就更不會選擇考公費。

全教總理事長侯俊良也說，既然教育部欲修法對違約的公費生祭出這麼重的賠償，學生在選擇是否考公費時，必定會更加謹慎。但長遠來看，改善教師待遇、教學環境，減少教師工作量，才是增加公費教師留任意願的關鍵。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，許多公費生會賠款走人，多是因校內氣氛不佳、校長領導有問題，大小事都要「拗」初任教師來做。本次修法調升公費離職門檻，若有公費教師到了不佳的學校環境無法適應，又礙於高昂公費不敢離職，恐怕承受不住。

教師 公費 偏鄉學校

延伸閱讀

慶祝盧秀燕當選...前局長花公費招待親友 涉貪開庭現身

高雄公費流感疫苗剩1千劑 春節加開逾千診次門診應戰

私校招生「小聯考」現象 教團籲朝野儘速修法

低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

相關新聞

被吃定「不敢走」 公費師常得扛行政

近年來師培公費生寧願賠高額公費補助，也要轉職、轉任的情況愈來愈多。第一線偏鄉教師分享，許多公費教師一上任就當組長，甚至半...

師培公費生違約 恐賠百萬

近年教甄大開缺，再加上教師職業吸引力下降，愈來愈多綁約六年的師培公費生寧可賠數十萬公費放棄資格，改到他校任職或轉職。為此...

教團看公費師困境 重罰無助校園留才

教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，教育學者指出，近年賠公費的人數確有增加，調升金額或具一定嚇阻效果，但影響有限，學生...

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。