教團看公費師困境 重罰無助校園留才

教育部擬調升師培公費生的違約賠償金額，教育學者指出，近年賠公費的人數確有增加，調升金額或具一定嚇阻效果，但影響有限，學生如果有自己的規畫，都很「阿莎力」。教團則認為，公費生「認賠殺出」，多與校內氣氛不佳有關，應同步改善教師待遇與校園支持系統，僅提高違約成本非根本之道。

台師大師資培育學院教授葉怡芬說，近年確實有觀察到賠公費的人數變多，調升後確實會有一點嚇阻效果，但效果不大，現在的學生如果有自己的生涯規畫，他們賠公費是很「阿莎力」的。

葉怡芬也觀察到，近年來選擇考公費的學生愈來愈少。她說，其實公費身分最吸引人的不是補助，而是保障正式教職，未來學生考量賠公費金額提升，再加上現在教學環境較不友善，意志不堅的人就更不會選擇考公費。

全教總理事長侯俊良也說，既然教育部欲修法對違約的公費生祭出這麼重的賠償，學生在選擇是否考公費時，必定會更加謹慎。但長遠來看，改善教師待遇、教學環境，減少教師工作量，才是增加公費教師留任意願的關鍵。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，許多公費生會賠款走人，多是因校內氣氛不佳、校長領導有問題，大小事都要「拗」初任教師來做。本次修法調升公費離職門檻，若有公費教師到了不佳的學校環境無法適應，又礙於高昂公費不敢離職，恐怕承受不住。