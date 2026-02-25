師培公費生違約 恐賠百萬

近年教甄大開缺，再加上教師職業吸引力下降，愈來愈多綁約六年的師培公費生寧可賠數十萬公費放棄資格，改到他校任職或轉職。為此，教育部預告修法，只要是分發前錄取教甄而放棄資格，或是已分發任教、未連續服務滿三年等情況的師培公費生，應賠償一點五倍公費。換算下來，最多恐賠上百萬元不等。

教育部近年每學年度約核定三百多個公費生名額，但據統計，一一○、一一一、一一二年度，分別有十六人、六十人、四十九人選擇償還公費，亦有師培大學觀察，選擇寧願賠公費的學生愈來愈多。

教育部表示，為了符合公費生培育目的，以及維護公費分發學校師資穩定性，參考陸海空軍軍官士官、衛福部重點科別培育公費醫師之規定，預告修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，分發前錄取教甄而放棄資格，或是已分發任教、未連續服務滿三年之公費生，應賠償一點五倍公費。

根據現行規定，師培公費生若未依規定年限服務（違約），需賠償在學期間所受領的「全部公費」，包含學雜費、書籍費、生活津貼等。其中生活津貼每月一萬元，若不計住宿費，公費生四年下來，最多可領約七十萬元。換句話說，未來修法後，若公費生未服務滿三年就離開崗位，最多恐賠近百萬元。

此外，本次修法也擬放寬降低服務滿三年、未滿六年者需償還的公費數額，現行算法是依照六年之中未服務的年月數比例償還，草案中改為依照「受領」年月數與未服務的年月數比例償還。

不過有師培公費生認為，政策想強化履行義務是好的，也能反映現在偏鄉教育情形，但在提出一點五倍賠償的同時，也要給予相應足夠有吸引力的優惠條款，否則只是降低學生選擇成為公費生的意願。